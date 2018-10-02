Британские нейрофизиологи не нашли особых различий в уровне интеллекта собак и их ближайших родичей, что опровергает общепринятое представление о том, что "лучшие друзья человека" умнее остальных животных, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на журнал Learning & Behavior.

"Многие наши коллеги, похоже, не просто изучают интеллект собак, а пытаются доказать, насколько умными они являются. Их часто сравнивают в позитивном ключе с шимпанзе и говорят, что они имеют некие уникальные черты. Однако всегда оказывается, что этими же способностями обладают и многие другие виды", — заявил Стивен Ли из Университета Эксетера (Великобритания).

Недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов своих хозяев, что они общаются с людьми не ради еды, а ради внимания и позитивных эмоций, и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. Вдобавок собаки оказались способны запоминать "ненужную" информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Подобные открытия, как отмечают Ли и его коллеги, заставляют многих нейрофизиологов и зоопсихологов считать, что собаки заметно превосходят в уровне интеллекта волков, других хищников и иногда высших приматов. Часто это связывают с тем, как проходил процесс приручения собак.

Британские исследователи решили проверить, действительно ли это так. Они проанализировали выводы свыше трех сотен исследований, посвященных интеллекту животных, и попытались понять, как именно собаки отличаются от других млекопитающих и "продвинутых" птиц, таких как новокаледонские вороны.

Выяснилось, что интеллектуальные способности собак очень часто завышались экспериментаторами. К примеру, многие ученые замечали, что собаки необычно хорошо справлялись с решением простых физических головоломок, временами превосходя обезьян. При этом, по словам Ли, они не обращали внимания на то, что с этими же тестами не хуже справлялись еноты, гиены и некоторые другие родичи собак.

Аналогичным образом волки, особенно молодые особи, справлялись с имитацией действий человека не хуже собак, а дельфины, шимпанзе и некоторые другие животные превзошли их в этом отношении.

"Мы никак не помогаем нашим питомцам, завышая их способности и ожидая от них слишком многого. Собака всегда останется собакой, и мы должны понимать, что они могут делать и в чем они нуждаются, для того чтобы действительно хорошо обращаться с ними", — заключает ученый.