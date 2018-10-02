Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор уйдет в отставку

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, получивший единовременную выплату в 23 оклада при увольнении с должности врио, а затем вновь вернувшийся на работу, не войдет в состав нового правительства региона, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление губернатора Александра Гусева.

Глава региона пояснил, что Агибалов написал заявление об уходе.

При этом Гусев отметил, что ему жаль, что Агибалов уходит из правительства, поскольку сейчас "он был бы полезен" в областном руководстве.

Губернатор также сообщил, что пост вице-губернатора покинет Евгений Юрченко.

В субботу в СМИ появились копии документов, согласно которым ушедший с поста вице-губернатора Агибалов получил выходное пособие в размере 23 должностных окладов. Однако два дня спустя он вновь занял эту же должность, но без приставки "врио".