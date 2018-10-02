Фильм о революции 1917-го в Барнауле появился в Сети

Мультимедийный проект "Формула русской революции. 1917" — один из победителей конкурса, который проводил Фонд "История Отечества". Над документальным сериалом работает телекомпания "Под знаком Пи" при поддержке Российского исторического общества. Сериал описывает события 1917 года в российской провинции. География проекта обширна: вторая серия ленты называется "Барнаул", пишет "Алтайская правда".

В аннотации к картине ее создатели пишут: "В 1917 году население Петрограда и Москвы составляло считанные проценты от огромной Империи, в которой жили более 180 миллионов человек. На местах вершилась своя История… "Человеческое измерение" революции надо обязательно осмысливать и показывать. Тем более что… в регионах живут глубокие, искренние и неравнодушные исследователи, историки, писатели, краеведы. Существует и позиция авторитетных ученых: анализ регионального аспекта революционных событий 1917 года важен для осмысления их в целом".

Об особенностях революционной ситуации в Барнауле зрители могут узнать от известных ученых и краеведов — доктора исторических наук Валерия Скубневского, кандидатов исторических наук Аркадия Контева и Даниила Дегтярева, историка и краеведа Андрея Краснощекова. Весьма интересен рассказ еще одного участника проекта — писателя Константина Сомова, вместе с которым съемочная группа побывала в Павловске.

В фильм вошли уникальные кадры французской кинохроники о последнем параде войск белой армии в Барнауле. Эта хроника не так давно была найдена и куплена на собранные краеведами средства.

Шеф-редактор и сценарист фильма Николай Марченко - ученик замечательного телевизионного просветителя Льва Николаева, лауреат премий Союза журналистов России, автор более пятидесяти познавательных фильмов и программ, в частности, шеф-редактор документального проекта "Рассекреченная история" на канале "Россия-Культура". Над проектом трудится также режиссер-постановщик Михаил Кузовенков - автор многих фильмов-лауреатов российских и международных конкурсов. "Для меня это большой профессиональный вызов и прекрасный опыт. Надеюсь, фильмы получатся искренними и интересными", — отметил Марченко.