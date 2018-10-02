Фото: iosxtreme.com

iPhone смогли взломать с помощью голосового помощника Siri буквально за несколько минут. Об этом пишет РИА Новости.

На опубликованном в сети ролике можно увидеть, как получить доступ к контактам из телефонной книги iPhone, не зная кода разблокировки. Для этого нужно знать номер телефона, активированный в самом устройстве.

Чтобы обойти ввод пароля, необходимо включить программу VoiceOver с помощью Siri, а после этого позвонить на телефон и сбросить вызов сообщением. Затем можно открыть телефонную книгу и получить доступ к контактным данным.

Уточняется, что это проблема появилась на операционной системе iOS 12, которую выпустили для смартфонов Apple в середине сентября.