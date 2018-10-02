Фото: iss.destination-orbite.net

Комиссия, которая занимается расследованием появления отверстия в пристыкованном к МКС корабле "Союз", исключила производственный брак как причину случившегося. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Кроме этого, эксперты подтвердили, что дыра в корабле появилась преднамеренно. По словам Рогозина, в результате осталась именно эта версия. Где было сделано отверстие, выяснит вторая комиссия, приступившая работа.

Глава "Роскосмоса" отметил, что итоги расследования имеют большую важность для нахождения истины.

Рогозин напомнил, что 15 ноября члены экипажа станции выйдут в космос для осмотра отверстия.

Рогозин добавил, что, согласно договоренности с американским аэрокосмическим агентством НАСА он не может выступать к комментариями по ходу расследования до его завершения.

В свою очередь, замруководителя "Роскосмоса" Сергей Крикалев заявил, что отверстие с вероятностью 50% появилось в космосе. Осмотр внешней стороны корабля космонавтами поможет в расследовании.

Крикалев добавил, что экипаж станции болезненно реагирует на публикации в СМИ о версиях появления отверстия.

Напомним, сообщения о появлении отверстия в корабле "Союз" появились в конце августа. Трещину нашли в бытовом отсеке корабля. Из-за дыры началась утечка воздуха, но члены экипажа смогли закрыть отверстие герметиком.