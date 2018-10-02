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Полковник Главного управления Генштаба и Герой РФ Анатолий Чепига, которого расследователи Bellingcat и The Insider считают скрывающимся под именем Руслана Боширова, возглавлял операцию по эвакуации в РФ бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экс-журналиста Центра управления расследованиями (ЦУР) Сергея Канева.

"Чепига, он же Боширов, участвовал в эвакуации Януковича в Россию. Как рассказал мой источник, Боширов лично прибыл в резиденцию Януковича Межигорье", — цитирует издание слова собеседника.

Канев рассказал, что Чепига находился с Януковием вплоть до его эвакуации в Россию через Крым. Канев отметил, что именно за эту операцию Чепиге и было присвоено звания Героя России.

Собеседник издания добавил, что эту историю ему рассказал источник, 30 лет служивший в ГРУ. "Я свечку не держал, но источник заслуживает доверия, никогда меня не подводил", — добавил Канев.

Напомним, в конце сентября эксперты издания The Insider и группы расследователей Bellingcat заявили, что под именем Руслана Боширова — одного из главных подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — скрывается полковник Анатолий Чепига. По данным СМИ, он выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), Герой России.