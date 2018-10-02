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Российский лидер Владимир Путин пользуется в мире доверием больше, чем его американский коллега Дональд Трамп. Таковы итоги опроса вашингтонского Pew Research Center (Исследовательским центром Пью), который проводился среди 26,1 тысячи человек в 25 странах на всех пяти континентах, передает ТАСС.

В исследовании сказано, что 30% опрошенных относятся к президенту РФ с доверием, считая, что он "делает правильные вещи на мировой арене". Рейтинг доверия к председателю КНР Си Цзиньпину превышает 34%. При этом "правильной политику в сфере международных отношений" главы Белого дома считают только 27% респондентов. Самый высокий рейтинг мирового доверия — 52% — у немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Социологи считают, что "международная общественность выражает серьезную обеспокоенность по поводу роли Америки в международных отношениях". Большинство опрошенных заявляют, что Америка не принимает во внимание интересы их стран при решении важных вопросов внешней политики. Многие считают, что Штаты стали "прикладывать меньше усилий" для урегулирования серьезных глобальных проблем.

Также Исследовательский центр отмечает рост популярности КНР в мире.

Опрос проводился с 20 мая по 12 августа текущего года.