Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Новые пониженные тарифы на пользование парковочными местами у вокзала в Барнауле начали действовать со вторника, 2 октября, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Напомним, что платная парковка у вокзала принадлежит муниципальному бюджетному учреждению "Автодорстрой".
В итоге с сегодняшнего дня суточный абонемент подешевел на 50 рублей и теперь стоит в 100 рублей. Кроме того, более чем в два раза снизилась стоимость абонемента на месяц — отныне его можно приобрести за 990 рублей.
Если же автовладелец пользуется парковкой только днем или только ночью, то месячный абонемент обойдется в 495 рублей.
А вот такса на почасовое пользование парковкой осталась прежней и составляет 50 рублей.
Также в мэрии подчеркивают, что первые 20 минут парковки являются бесплатными.
Комментарии
Возле аэропорта бы с такими ценами сделали.
990 рублей за месяц, это в 2 раза дешевле, чем автостоянка. Вдруг напакупают месячных абонементов кто недалеко живет и будут там автомобили хранить
Они в Галактике хранят и не забирают
не закрывают, ибо рассчитывают на жителей домов квартала Рашкина.
За 20 минут проводить на поезд нереально. Чем интересно думают. Наверное Ж.