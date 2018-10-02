Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Новые пониженные тарифы на пользование парковочными местами у вокзала в Барнауле начали действовать со вторника, 2 октября, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Напомним, что платная парковка у вокзала принадлежит муниципальному бюджетному учреждению "Автодорстрой".

В итоге с сегодняшнего дня суточный абонемент подешевел на 50 рублей и теперь стоит в 100 рублей. Кроме того, более чем в два раза снизилась стоимость абонемента на месяц — отныне его можно приобрести за 990 рублей.

Если же автовладелец пользуется парковкой только днем или только ночью, то месячный абонемент обойдется в 495 рублей.

А вот такса на почасовое пользование парковкой осталась прежней и составляет 50 рублей.

Также в мэрии подчеркивают, что первые 20 минут парковки являются бесплатными.