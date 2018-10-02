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Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму. Такое мнение он высказал в эфире канала ATR, пишет РИА Новости.

Он считает, что Россия превратила полуостров в одну большую военную базу.

"У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия", — приводит агентство слова министра.

Климкин подчеркнул, что именно оттуда РФ поставляет оружие и военную технику в Сирию.

Он также сообщил, что украинский МИД хочечт подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу "милитаризации Крыма".

"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", — приводит агентство слова министра.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума.