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Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму. Такое мнение он высказал в эфире канала ATR, пишет РИА Новости.
Он считает, что Россия превратила полуостров в одну большую военную базу.
"У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или, как минимум, инфраструктура для ядерного оружия", — приводит агентство слова министра.
Климкин подчеркнул, что именно оттуда РФ поставляет оружие и военную технику в Сирию.
Он также сообщил, что украинский МИД хочечт подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу "милитаризации Крыма".
"Есть такая идея сделать отдельную резолюцию относительно милитаризации оккупированного Крыма", — приводит агентство слова министра.
Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума.
Комментарии
Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму
Что значит могла, будет странно, если этого не сделано
В этом случае Крым будет или российским или ничьим
А он и так российский. тчк.
Никогда не поверю, что Москва ходила в поход в Средиземку без ТЯО.