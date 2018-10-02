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Свыше половины россиян — 56% — так или иначе следят за изменением курса доллара к рублю. Таковы итоги опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.

Уточняется, что в прошлом году за изменением курса американской валюты следили 60%.

Согласно результатам опроса, постоянно к такой информации обращаются 19% опрошенных, 37% следят иногда, а 44% не следят совсем.

Также сообщается, что россияне считают, что через три месяца доллар вырастет до 72 рублей, а спустя год — до 75,8 рубля.

По данным агентства, более половины россиян (66%) хранят сбережения в рублях, еще 5% хранят накопления в долларах, 3% — в евро, 1% — в другой валюте. При этом у 31% граждан сбережений нет.

Опрос проводился по телефону 21 сентября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Размер погрешности не превышает 2,5%.