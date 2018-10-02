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Найти работу мечты: молодежный форум "Карьера.ру" пройдет в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Форум станет площадкой для общения студентов с работодателями

17-19 октября в краевой столице пройдет молодежный профориентационный форум "Карьера.ру". К участию в форуме приглашаются обучающиеся образовательных организаций высшего образования, волонтеры общественных организаций, члены молодежных советов предприятий Союза машиностроителей России.

Форум станет площадкой для общения студенческой молодежи с работодателями, представителями предприятий СФО. Работа форума будет организована по нескольким направлениям: "пищевая, химическая промышленность и инженерная экология", "строительная отрасль", "машиностроение", "экономическая отрасль", "энергетическая отрасль", "IT". Для участников организуются мастер-классы, выездные встречи и знакомство с опытными специалистами различных отраслей экономики.  

Мероприятие организует Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Алтайское региональное отделение ООО "Союз машиностроителей России" совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и при поддержке Правительства Алтайского края, администрации г. Барнаула.

Для участия необходимо пройти регистрацию и заполнить заявку на сайте АИС Молодежь России. Получить дополнительную информацию можно по тел.(83852) 29-07-85, 8-963-534-9221 (Ксения Белозерцева) и 8-963-535-3841 (Анастасия Жигулина). Проживание участников форума обеспечивается организаторами.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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