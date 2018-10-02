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Пожарные полностью потушили возгорание в здании цеха по производству полиэтилена в Новосибирской области. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, пишет во вторник, 2 октября, ТАСС, ссылаясь на сайт региональная главка МЧС.

Возгорание возникло в здании цеха в дачном поселке Мочище ночью 2 октября. В результате произошло частичное отключение электричества в Заельцовском и Новосибирском районах.

Сообщается, что к 5:18 пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание. Никто не пострадал.

В экстренных службах региона агентству сообщили, что в тушении были задействованы два пожарных поезда.