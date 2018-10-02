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Два человека погибли в жутком ДТП с участием фуры с номерами Алтайского края — авария случилась 2 октября около 06:00 в Новосибирском районе на 49 километре трассы К-17р.

Согласно предварительным данным ГУ МВД по Новосибирской области, водитель грузового автомобиля MAN, стоящего на проезжей части, менял на машине колесо.

"В это время в грузовик врезался попутный автомобиль ВАЗ-2101. В результате ДТП на месте погибли водитель грузовика и пассажирка легкового автомобиля. Водитель ВАЗ-2101 госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии", — уточняют в полиции.

В данный момент по факту смертельной аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.