Фото: newmoscow24.ru
Россияне смогут экономить до 50% на вывозе мусора со следующего года, если будут осуществлять его раздельный сбор. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на замглаву Минстроя Андрей Чибис.
"Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу", — цитирует издание слова чиновника.
Подчеркивается, что решение о сортировке отходов должен принять весь дом.
В данный момент мусор сортируется на перерабатывающих его предприятиях.
По словам экспертов, результаты перехода на раздельный сбор мусора могут сказаться в течение пяти лет.
Комментарии
Чибис бредовые идеи предлагает. Например, распознавать человека, входящего в транспорт, и снимать с его счета деньги за проезд. Платите деньги за вторсырье, люди сами притащат мусор в пункт сбора. Пунктов сбора сейчас нет.
вот что за бред!!!! ну скажите мне, от куда экономия. Когда так было, чтобы делать больше работы, и стоило это бы меньше???
Согласен - БРЕД, платите деньги как в СССР за вторсырьё и население само Вас завалит...., а так - оно мне надо с десятью кошёлками хороводиться....
"УКРАИНЦЫ смогут сэкономить на ЖКУ при раздельном сборе мусора."
А вот такая новость, вызвала бы гомерический хохот у Великих Русичей))))))))
Хи-хи-хи, особенно это актуально для Барнаула, в частности для нашего "хозяина" полигона. У них не только нет хотя бы захудалого заводика по переработке ТБО, он даже не предвидится что в ближайшей, что в долгосрочной перспективе))) Для кого мусор сортировать будем?
Как на практике, например, в девятиэтажке жильцам, например, 9-го этажа раздельно мусорить? Отдельно в мусоропровод сбрасывать сначала пластик, потом бумагу, потом объедки?
на практике возле дома ставят раздельный узел сбора ТБО. Как законотворец это себе видит - большой вопрос.
2.10.2018 14:36
- гость - рядом стоящие с домом мусорные баки это ужасная грязь, жильцы автоматически переселяются жить на полигон, особенно в ветреную погоду. Выходишь во двор, а там мусор летает, ветром гонимый))). А еще если мусорные баки это рассадник бомжей и бродячих животных
гость 2.10.2018 14:59: то что ты никогда не видел пунктов раздельного сбора ТБО, увы, твои проблемы, никаких открытых мусорных баков ты там не увидешь. Это закрытый сарай, облагороженный рекламой о целесообразности раздельного сбора мусора. Это как минимум, а в магазинах - это автоматы сборы пластика.
ЗЫ: открою тебе ещё один секрет, довольно много свежих домов строится без мусоропровода от слова совсем, для этого спец. площадка предусматривается. И никакой вони в подъездах от мусоропровода.