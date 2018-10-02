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Россияне смогут экономить до 50% на вывозе мусора со следующего года, если будут осуществлять его раздельный сбор. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на замглаву Минстроя Андрей Чибис.

"Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу", — цитирует издание слова чиновника.

Подчеркивается, что решение о сортировке отходов должен принять весь дом.

В данный момент мусор сортируется на перерабатывающих его предприятиях.

По словам экспертов, результаты перехода на раздельный сбор мусора могут сказаться в течение пяти лет.