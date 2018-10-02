Вторник, 2 Октябрь, 15:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Какое время доставки готовой еды для вас наиболее удобное?

Спецпроекты

$ 65,57
€ 75,99
435154
Обь
105см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Сессии Алтайского краевого ЗаксобранияМусорная реформа
Новости

Барнаульцы похитили человека и ради "дела" парковали авто у здания ГУ МВД

, ИА "Амител"
Злоумышленники вымогали у потерпевшего полмиллиона рублей

Фото: asfera.info

Троих барнаульцев осудили за похищение человека и вымогательство — любопытно, что для реализации своего преступного умысла, злоумышленникам пришлось парковать автомобиль рядом со зданием Главного управления МВД по Алтайскому краю.

Как сообщили в краевой прокуратуре, подсудимые решили похитить у потерпевшего денежные средства. Для этого двое из них сообщили жертве преступления ложные сведения о том, что третий подсудимый, являвшийся знакомым потерпевшего, задержан сотрудниками полиции с наркотиками, которые хранились в автомобиле потерпевшего.

После этого они потребовали от него передать им 500 тысяч рублей, которые они якобы заплатили сотрудникам правоохранительных органов за освобождение своего приятеля. Чтобы развеять сомнения потерпевшего по поводу необходимости передачи денег, злоумышленники связали последнего, избили и угрожали пистолетом.

Также, чтобы убедить потерпевшего в достоверности задержания своего знакомого, преступники продемонстрировали его автомобиль, который находился около здания Главного управления МВД России по Алтайскому краю, сообщив, что машина изъята сотрудниками полиции в качестве вещдока.

Естественно, автомобиль к зданию полиции перегнал так называемый задержанный.

После этого, мужчина согласился продать свой автомобиль, чтобы отдать деньги подсудимым. Затем преступники перевезли его в гостиницу, где удерживали в течение ночи, а сообщник в это время искал покупателя на машину.

На следующий день автомобиль потерпевшего был продан. Псевдозадержанный был якобы отпущен. При этом он прихрамывал, изображая видимость применения к нему сотрудниками полиции насилия.

"В суде подсудимые свою вину признали и частично возместили причиненный потерпевшему ущерб, в связи с чем, суд счел возможным назначить им условное наказание", — добавляют в прокуратуре.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

2.10.2018 13:45
гость

суд счел возможным назначить им условное наказание"

Гуманный приговор. Связали, избили, забрали деньги, а отдали не все. Интересно, если бы потерпевший был судья, которого связали, избили, забрали деньги, а отдали потом бы только часть?

0  0
2.10.2018 13:49
- гость -

чет походу наркоманские разборки, причем не сами наркоманы, а распространители

0  0
2.10.2018 13:50
Евгений

Еще и прикрывались правоохранительными органами... Логика такая, что в принципе можно заниматься похищением, разбоем, вымогательством, угоном в составе преступной группы - риски невилики раз условно, да и бабки возвращать не все можно. При любых раскладах в плюсе! Очень как-то неправильно... Если кто-то из них попадется еще - сажать бы тех, кто таких выпускает потом вместе. А то никто ни за что не отвечает у нас... Большая часть подобных преступлений - рецидивы.

0  0
2.10.2018 14:05
- гость -

Мошенничество, вымогательство, похищение человека, нанесение телесных повреждений - общественно опасные преступления.Вину не признали. Смягчающее одно - возмещение ущерба, причём частично. И условное наказание. Сплошные вопросы. Как в старом анекдоте - "Подсудимый, Вы призаёте себя виновным? - Нет. - Ну на нет и суда нет"

0  0
2.10.2018 14:56
Анастасия

Ну, у нас только картинки репостить опасное преступление, а это так, фигня

0  0
2.10.2018 15:02
- гость -

Прокурор не возражал, суд счёл возможным.... Класс! Премию каждому!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
15:04
Жители бийского Заречья провели без горячей воды почти весь август 0
14:48
Непогода: восемь ДТП произошло в Барнауле дождливым утром 2 октября 0
14:32
Фотографии знаменитостей, снятые неподражаемой Энни Лейбовиц 1
14:23
В Барнаульском зоопарке родились малыши у нутрий и оленихи 0
14:13
КамАЗ с перевернувшимся прицепом перегородил трассу под Бийском 0
14:05
Карты Google научились отслеживать общественный транспорт в России 0
13:50
Горно-Алтайск догнал Барнаул в списке самых грязных "мегаполисов" Сибири 0
13:33
Барнаульцы похитили человека и ради "дела" парковали авто у здания ГУ МВД 6
13:24
Россияне смогут сэкономить на ЖКУ при раздельном сборе мусора 9
13:11
Два человека погибли в жутком ДТП с участием фуры с алтайскими номерами 2
13:04
В Новосибирске буйный пациент угнал машину скорой помощи 0
12:49
Минсельхоз: урожай в Алтайском крае убирают быстрее, чем в прошлом году 0
12:33
Житель Алтайского края "отомстил" невиновному человеку и сломал ему челюсть 7
12:22
Цех по производству полиэтилена горел в Новосибирске 0
12:16
Памятник Юрию Гагарину открыли в Сан-Марино 0
12:08
Светофоры отключают 2 октября на двух перекрестках в Барнауле 0
12:00
Найти работу мечты: молодежный форум "Карьера.ру" пройдет в Алтайском крае 0
11:50
Исчезновение двоих братьев-подростков в Бийске: СКР начал проверку 0
11:41
Алтайский край раскритиковали на "Первом" за зарплату 13 тысяч у учителей 48
11:34
Неподвластная стихия: последствия сильнейшего землетрясения в Индонезии 0
11:23
Россияне рассказали, в какой валюте хранят сбережения 2
11:13
Маральник зацвел в Горном Алтае в октябре 3
11:02
Климкин заподозрил РФ в размещении ядерного оружия в Крыму 5
10:52
Систему постановки на очередь в детсады на Алтае признали неэффективной 4
10:36
Тариф на парковку у вокзала в Барнауле снизили со 2 октября 10
10:26
Музей отвратительной еды заработает в Швеции 0
10:16
Пожар в жилом доме в Барнауле тушили 20 человек 0
10:05
Госдума предложила вдвое увеличить порог "невыездного" долга россиян 5
09:51
Опрос: Путин обошел Трампа в рейтинге мирового доверия 0
09:34
Конкурс Amic.ru: Голосуем за классного классного! 36
09:32
Алтайэнергосбыт рассказывает как выиграть приз, оплатив за электроэнергию 5
09:26
"Отравителя Скрипалей" связали с эвакуацией Януковича в Россию 8
09:18
Двое подростков из Бийска пропали без вести 0
09:07
Роскосмос рассматривает версию повреждения корабля "Союз" на борту МКС 4
08:58
Найден способ взломать iPhone при помощи голосового помощника Siri 1
08:41
Барнаул "встал" в восьмибалльных пробках утром 2 октября 7
08:21
СМИ узнали о возможном введении нормы на энергопотребление в России 50
08:17
Маленький отпуск: где отдохнуть всей семьей на осенних каникулах 0
08:06
Стингу - 67: как учитель словесности стал известным музыкантом 4
07:50
Реки мусора и жизнь после землетрясения: лучшие экологические снимки года 0
07:34
Известный провайдер запустил интерактивное ТВ и сервис "ТВ без границ" 0
07:22
Алтайский край до 3 октября живет по сценарию чрезвычайной ситуации 3
07:15
FITamic: команда экспертов по вашему внутреннему и внешнему
Здоровье - это не только питание и спорт. Рассказываем, как содержать тело и разум в полном порядке
07:03
Коттедж у леса продают под Барнаулом за 10,5 млн рублей 1
06:48
Приставы "шутят": c барнаульца трижды взыскали один и тот же штраф 24
06:32
Так говорил Махатма Ганди: 10 лучших цитат великого философа ненасилия 1
06:23
Ракшин рассказал, когда "Мария-Ра" откроет "Трассу Здоровья" в 2018 году 0
06:14
Похолодание с дождями пришло в Алтайский край 2 октября 0
06:01
Глава Республики Алтай объяснил, почему ездит с машиной сопровождения 0
05:51
Фильм о революции 1917-го в Барнауле появился в Сети 6
04:58
Голикова: формула расчета пенсий должна быть модернизирована с 2025 года 3
03:49
Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор уйдет в отставку 5
02:42
Ученые развеяли миф о необыкновенном интеллекте собак 0
01:49
Охранник в школе увидел призрака, который попал в объектив камеры 5
00:12
Ученые выяснили, когда погибнет Вселенная 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.