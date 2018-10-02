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Троих барнаульцев осудили за похищение человека и вымогательство — любопытно, что для реализации своего преступного умысла, злоумышленникам пришлось парковать автомобиль рядом со зданием Главного управления МВД по Алтайскому краю.

Как сообщили в краевой прокуратуре, подсудимые решили похитить у потерпевшего денежные средства. Для этого двое из них сообщили жертве преступления ложные сведения о том, что третий подсудимый, являвшийся знакомым потерпевшего, задержан сотрудниками полиции с наркотиками, которые хранились в автомобиле потерпевшего.

После этого они потребовали от него передать им 500 тысяч рублей, которые они якобы заплатили сотрудникам правоохранительных органов за освобождение своего приятеля. Чтобы развеять сомнения потерпевшего по поводу необходимости передачи денег, злоумышленники связали последнего, избили и угрожали пистолетом.

Также, чтобы убедить потерпевшего в достоверности задержания своего знакомого, преступники продемонстрировали его автомобиль, который находился около здания Главного управления МВД России по Алтайскому краю, сообщив, что машина изъята сотрудниками полиции в качестве вещдока.

Естественно, автомобиль к зданию полиции перегнал так называемый задержанный.

После этого, мужчина согласился продать свой автомобиль, чтобы отдать деньги подсудимым. Затем преступники перевезли его в гостиницу, где удерживали в течение ночи, а сообщник в это время искал покупателя на машину.

На следующий день автомобиль потерпевшего был продан. Псевдозадержанный был якобы отпущен. При этом он прихрамывал, изображая видимость применения к нему сотрудниками полиции насилия.

"В суде подсудимые свою вину признали и частично возместили причиненный потерпевшему ущерб, в связи с чем, суд счел возможным назначить им условное наказание", — добавляют в прокуратуре.