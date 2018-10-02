Горно-Алтайск догнал Барнаул в списке самых грязных "мегаполисов" Сибири

В ходе трехлетних наблюдений низкий уровень загрязнения воздуха не зафиксирован ни в одном мегаполисе Западной Сибири. В число грязных городов угодили в том числе и столицы "двух Алтаев" — Барнаул и Горно-Алтайск. Итоги исследований озвучила начальник службы мониторинга окружающей среды Западно-Сибирского УГМС Любовь Синявская.

Как пишет "Континент Сибирь", на протяжении трех лет сотрудники службы мониторинга окружающей среды отслеживали уровень загрязнения воздуха в крупных городах Западной Сибири. В итоге результаты оказались неутешительны. По данным экспертов, на сегодня в макрорегионе нет мегаполисов с чистым воздухом, в основном в них повышенный и высокий уровни загрязнения. В частности, замеры проводились в Кемерове, Новокузнецке, Омске, Томске, Барнауле, Горно-Алтайске и ряде городов Новосибирской области.

Как рассказала Любовь Синявская, львиная доля городов с высоким уровнем загрязнения сосредоточена на территориях Кемеровской и Новосибирской областей. Самым загрязненным, по информации УГМС, считается Новокузнецк.

Вполне ожидаемо, ведь это один из крупнейших моногородов России, чья экономика сосредоточена на угольной и металлургической промышленности. Несмотря на большое количество программ и проектов, направленных на снижение негативной нагрузки на атмосферу города, там специалисты зафиксировали очень высокий уровень вредных веществ в атмосфере. При этом Новосибирску, согласно исследованию, за последние годы удалось немного улучшить состояние воздуха. В первую очередь это произошло за счет перевода котельных с угля на газ и мероприятий по охране окружающей среды.

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Добавим, что согласно экологическому рейтингу российских городов, который ежегодно составляется Общероссийским народным фронтом совместно с Минприроды, в 2017 году в десятку самых чистых городов России попал только один сибирский город — Горно-Алтайск.