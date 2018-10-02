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Восемь ДТП произошли на дорогах Барнаула дождливым утром 2 октября, сообщает городская Госавтоинспекция.

"В утренние часы в городе Барнауле произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека получили травмы", — указывают в ГИБДД.

Так, например, в 07:25 на улице 80-й Гвардейской дивизии в районе дома №61 водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Спринтер Марино", допустил наезд на женщину,1972 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшей оказана медпомощь в горбольнице №1, не госпитализирована.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде дождя Госавтоинспекция города Барнаула призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах", — добавляют в полиции.