Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Октябрь в Алтайском крае стартовал с температурного рекорда — накануне в регионе воздух прогрелся до +29 градусов.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 1 октября 16 из 33 метеостанций на территории нашего региона зафиксировали температурный рекорд.

Например, в Барнауле 1 октября воздух прогрелся до +25,1 градуса. Прежний температурный рекорд в этот день был установлен в краевой столице в 2010 году (+24,2 градуса).

Также местами по края в первый день октября было +25...+27 градусов. А в Белокурихе столбики термометров и вовсе поднялись до отметки в +29 градусов.

Напомним, что октябрь в Алтайском крае, согласно предварительному прогнозу будет теплее нормы. Температура воздуха в регионе ожидается в диапазоне +2…+7 градусов, что выше нормы на 1,5-2,5 градуса.