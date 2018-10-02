Депутат Алтайского краевого законодательного собрания от "Справедливой России" Владислав Вакаев усомнился в целесообразности строительство обхода Барнаула с третьим мостом через Обь. Отметим, что общая стоимость проекта оценивается почти в 50 миллиардов рублей. Однако, решение о выделении средств правительство страны пока не приняло. Эсер предложил вложить эти средства в расширение Чуйского тракта до четырех полос. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

"Недавно были опубликованы мнения Юрия Фрица и Сергея Боженко, ставящие под вопрос необходимость строительства Южного обвода вокруг Барнаула. Напомню, я был одним из тех, кто сразу выступил против этого проекта. Может быть, в отдаленной перспективе он и будет нужен нам. Но не так остро, как другой инфраструктурный проект – четырехполосная дорога Барнаул-Бийск. Сейчас эта трасса крайне перегружена, она буквально задыхается. Нужно "расшить" это узкое место. Что не только даст возможности для развития барнаульских пригородов, но и создаст условия для реализации масштабных проектов в сфере туризма", — написал Вакаев.

По мнению депутата, четырехполосная дорога может стать настоящим драйвером развития для территории, в которой проживает половина населения края.

Проект обхода Барнаула разработан и теперь проходит проверку в Минтрансе РФ. Если он получит одобрение, на реализацию обхода уйдет до 5 лет. Общая стоимость работ — около 50 миллиардов рублей. Проект намерены реализовывать с помощью частных инвестиций. Транспортный обход позволит соединить федеральные трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан", Р-266 "Новосибирск — Бийск — Ташанта", а в дальнейшей перспективе — с автомобильной трассой "Барнаул — Павлодар — Астана". Кроме того, появится третий мост через реку Обь, что позволит закрыть старый мост на реконструкцию. Мост будет расположен между посёлком Бельмесево и посёлком Лесной Первомайского района. Начало строительства запланировано на 2019—2020 годы.