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Исследование качества крабовых палочек, на прилавках магазинов России провел провел экспертный центр союза потребителей "Росконтроль". Об этом пишут "Известия".

Специалисты изучили продукцию марок "Санта Бремор", "Русское море", "Наша семья", Vici и "Меридиан".

Отмечается, что потребители воспринимают крабовые палочки как богатый белком продукт. На сайте сказано, что крабовые палочки являются фаршем из мяса белых рыб с добавлением яичного белка, крахмала, влагоудерживающих и других добавок, поэтому так оно и есть. Однако пищевая ценность и качество продукта зависит от пропорций ингредиентов.

Специалисты дали самую высокую оценку изделиям "Меридианы". На втором месте расположились крабовые палочки "Сантра Бремор". Продукция Vici получила замечания, поскольку содержат глутамат натрия, не указанный в составе.

Больше всего крахмала было найдено в образцах "Русского моря" и "Нашей семьи", поэтому данные торговые марки внесли в черный список.