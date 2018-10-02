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Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предложила ввести минимальную розничную цену на пиво. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на письмо президента объединения Александра Калинина главе Минфина Антону Силуанову.

Минимальную цену на пиво и пивные напитки предлагается установить на уровне не менее 75 рублей за литр.

В данной цене учитывается стоимость сырья, производственные и логистические издержки, затраты на хранение и транспортировку. В ответе департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов Алексея Сазанова сказано, что ведомство рассмотрит это предложение.

Напомним, в сентябре глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин рассказал о неоднократных предложениях пивоваров ввести минимальную цену на пиво и планы ведомства вынести данный вопрос на обсуждение в министерстве финансов.

21 августа появилась информация о предложении Росалкогольрегулирования поднять минимальную розничную цену на коньяк и шампанское. Формула расчета объективной стоимости алкогольных напитков введена по поручению министерства финансов. Цифры устанавливались, исходя из цены сырья и себестоимости продукта.

Новая минимальная цена на водку в РФ вступила в силу 20 августа, составив 205 рублей за 0,5 литра.