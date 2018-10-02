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Создатели популярного сериала "Игра престолов" раскрыли очередную тайну заключительного сезона. Об этом пишет Life, ссылаясь на TimesNowNews.

Поклонников шоу ожидает встреча с лютоволком Джона Сноу по имени Призрак. В последний раз его видели в шестом сезоне. Затем судьба знакового персонажа была загадкой. Теперь его ждут новые сюжетные приключения.

Создатели шоу подчеркивают, что Призрак проведет на экране много времени.\

Издание напоминает, что ранее создатели "Игры престолов" объяснили задержку финала. По их словам, заключительный сезон придется подождать, так как это крупнейший проект из всего, что они когда-либо делали.