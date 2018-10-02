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На сайте госзакупок появились тендеры на опытно-конструкторские работы по двигателю для перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА, или изделие 80). Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на "Звезду" и Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК).

Согласно заявленным требованиям, основная и дублирующая электронные системы двигателя будут обеспечивать полет самолета продолжительностью до тридцати часов.

Также говорится, что системы топливопитания и гидромеханического регулирования должны находиться в рабочем состоянии при околонулевых и отрицательных перегрузках до 2,7 g и при температурах от -6 до +5 градусов Цельсия. Минимальный срок службы двигателя должен составлять 12 лет с возможностью продления срока эксплуатации до 21 года.

Также отдельно выделен критерий, согласно которому двигатель должен быть устойчив к воздействию поражающих факторов ядерного оружия.