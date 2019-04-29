Фото: vk.com/negativefilm
Родиной мини-юбок считается Великобритания. Именно там их придумала дизайнер Мэри Квант в 60-х годах. В то время пришла мода на длинные худые ноги, и Квант укоротила юбку до предела. Позже всемирную популярность короткой юбке принесла коллекция Space Age 1964 года легендарного французского модельера Андре Куррежа.
Мини-юбка вызвала революцию в мире моды, стала символом поколения и важной частью женского гардероба.
Комментарии
коротконогие, не натягивайте миниюбку на максижопу
что хотим то и натягиваем, тебя забыли спросить
зря забыла
страшки, не считайте себя красавчиками, маленького роста не считайте себя статными высокими парнями, пузатые-не считайте себя стройными и крепкими, вы просто пузатые.
Но мы вас любим всякими, особенно к старости, тогда какая уж разница кому готовить.
Зачотные диффчонки, мини с "мини" - отпад
Мини придумали не в 60х, а римские лигионеры
ахах....под юбками извращенцы фотали уже в то время ))))) Фото зачетное