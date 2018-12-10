АО "Алтайэнергосбыт" предлагает принять участие в акции "Меняем долги на призы", в рамках которой среди клиентов компании в Алтайском крае и Республике Алтай будет разыграно более 500 призов (бытовая техника, наборы светодиодных ламп, 20%-е дисконтные карты на электротехническую продукцию).
Чтобы стать участником, необходимо погасить все имеющиеся долги за электроэнергию, включая пеню, и внести предварительный платёж за декабрь 2018 года не позднее 31 декабря текущего года.
Оплатить электроэнергию можно любым удобным способом: банковской картой с помощью сервиса "Личный кабинет клиента" на сайте АО "Алтайэнергосбыт", а также в мобильном приложении "Алтайэнергосбыт", доступном для бесплатного скачивания в Play Market и Apple Store. Платежи можно осуществить в отделениях и устройствах самообслуживания ПАО "Сбербанк России", посредством сервиса "Сбербанк Онлайн", в офисах иных банков, осуществляющих приём платежей через Систему "Город", в отделениях ФГУП "Почта России", через кассу в офисах обслуживания АО "Алтайэнергосбыт".
"На сегодняшний день наша компания обслуживает более 442 тыс. абонентов-физических лиц в двух регионах. Радует, что большинство из них являются добросовестными клиентами. Те же, у кого платежная дисциплина пока не на высоте, могут с выгодой рассчитаться с долгами, приняв участие в акции." — говорит генеральный директор АО "Алтайэнергосбыт" Валерий Нагорнов.
Справка:
Подробные условия акции АО "Алтайэнергосбыт" "Меняем долги на призы":
– Данная акция не распространяется на сотрудников АО "Алтайэнергосбыт".
– Акция проводится в период с 01.10.2018г. по 30.03.2019г.
– Розыгрыш будет проведен в г. Барнаул в присутствии представителей Общества, СМИ и общественности в период с 21.02.2019г. по 28.02.2019г.
– Призы при розыгрыше будут распределены следующим образом:
Республика Алтай: 3 электрочайника, 3 утюга, 2 мультиварки, 5 наборов светодиодных ламп, 90 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО "Алтайэнергосбыт" (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
Алтайский край: 9 электрочайников, 9 утюгов, 9 мультиварок, 19 наборов светодиодных лампочек, 360 дисконтных карт, дающих скидку 20% на всю электротехническую продукцию, реализуемую АО "Алтайэнергосбыт" (сумма чека не должна превышать 10000 рублей).
Подведение итогов (розыгрыш) будет проводиться путем использования интернет-генератора случайных цифр, который сгенерирует порядковые номера, присвоенные лицевым счетам абонентам-участникам акции.
Розыгрыш состоится 28 февраля 2019 года.
Его результаты буду опубликованы на сайте АО "Алтайэнергосбыт" 06.03.2019г.
Публикации подлежат только номера лицевых счетов абонентов-победителей акции.
Выдача призов будет осуществляться в клиентских офисах АО "Алтайэнергосбыт" на территориях обслуживания абонентов-призеров при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с 10.03.2019г. до 30.03.2019г.
Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – на сайте АО "Алтайэнергосбыт".
Комментарии
У меня когнитивный диссонанс. Я вот вовремя оплачиваю за свет. И в итоге, чтобы сыграть в лотерею - мне оказывается нужно быть должником?! )))
Те кто платит вовремя - боком, а вот тем кто не платит нужно помочь! идиотизм...
Подарки надо дарить тем, кто платит. А тем, кто не платит отключать услугу. Так делается во всех странах.
Очень странно! Происходит стимулирование наращивания долгов и поощрение должников? А о добросовестных плательщиках забываем? Не в моде сегодня, по ходу, оплачивать вовремя счета...
Чет я тоже как лох во время все оплачиваю. Надо перестать это делать.
Ребята и я лох- вовремя все оплачиваю- долгов на мне нет. Поэтому мне тоже подарки не светят. Но зато рассматривают вариант что бы я оплачивал долги соседей. Каждому свое.
А я-то лохнушкааа. Вот фигу им. Теперь только за утюг.
надо будет к следующему розыгрышу основательно подготовиться! Больше ни копейки за свет до следующих призов!
В розыгрыше участвуют все у кого на 01.01.2019, задолженность будет равна 0, стимулируют просто декабрь оплатить в конце декабря, а не в начале января. И для этого нет необходимости становиться должником.