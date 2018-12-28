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Новое правительство Алтайского края в инфографике Amic.ru с обновлением

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Показываем, какую команду сформировал губернатор Виктор Томенко

Через полтора месяца после выборов новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко наконец сделал долгожданное объявление: назвал имена почти всех членов структурно обновленного правительства. Есть здесь и новенькие, и "старенькие". Портал Amic.ru собрал всё в инфографику. Отметим, что вице-премьеры курируют именно те министерства и управления, которые графически расположены под ними. Впервые мы опубликовали эту инфографику 24 октября, затем 29-го. После было ещё несколько назначений, мы их добавили и снова публикуем. И это не последнее обновление, ведь пока остаются вакантными две вице-премьерские должности, несколько мест министров, начальников управлений и инспекций. Однако два вице-премьерских кресла, очевидно, уйдут в новый год пустыми.

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Читайте также в сюжете: Перемены в правительстве Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

24.10.2018 14:49
- гость -

Можно проздравить этих с повышением статуса - были в администрации, а теперича в правительстве народного доверия?!

0  0
24.10.2018 15:06
гость

В минздраве перемен не ждать к лучшему((

0  0
24.10.2018 15:24
гость

Блин, половина, какие то дети

0  0
24.10.2018 16:26
гость

Эх, Виктор Петрович! Опять расстроили!
Рядовых сотрудников жаль!

0  0
24.10.2018 16:41
- гость -

а нафига нам столько этих, всяких?
например туризм и культура и гос охрана объектов культурного наследия и это три человека разных

1  0
24.10.2018 16:58
- гость -

Долгову за что так высоко?

0  0
24.10.2018 17:07
- гость -

Рад за Притупова и Лукьянова работают на совесть.

0  0
24.10.2018 19:36
- гость -

Обалдеть сколько дормоедов

1  0
26.10.2018 16:01
- гость -


24.10.2018 15:06
гость

В минздраве перемен не ждать к лучшему((
от чего такие утверждения? Вот если б местный кто. тогда точно, все болото бы и осталось. Тут хоть какая то надежда существует что новый человек может хоть что то сдвинет и заставит их работать

0  0
29.10.2018 07:50
Гость

Тех, которых сместили, пристраивают по разным учреждениям. Штаны протирать.

0  0
29.10.2018 09:27
Гость

видео Геннадий ХАЗАНОВ - Дармоеды (1988)
Идеально под нынешнюю ситуацию!!!

0  0
29.10.2018 10:03
- гость -

хазанов сам на юбилее хозяина черкизона знатно языком поработал

0  0
29.10.2018 12:42
- гость -

Одни будут зарабатывать миллионы, протирая штаны.
Другие будут верить, что что-то изменится к лучшему и потуже затягивать пояса

0  0
30.10.2018 17:02
театр

и все мы в нем актеры. красноярский регион был замешан ранее в таких коррупционных лелаХ.... будет чему местным поучится. Хотел поработать сам в общественном совете увы не пробиться смертному даже на общественных начала, а уж как попасть в правительство?? незаинтересованному в бизнесе........

0  0
6.11.2018 10:46
- гость -

А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь"
(С) И. А. Крылов

0  0
7.11.2018 10:21
- гость -

Какой он губер??? За него же никто не голосовал

0  0
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