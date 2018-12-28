Через полтора месяца после выборов новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко наконец сделал долгожданное объявление: назвал имена почти всех членов структурно обновленного правительства. Есть здесь и новенькие, и "старенькие". Портал Amic.ru собрал всё в инфографику. Отметим, что вице-премьеры курируют именно те министерства и управления, которые графически расположены под ними. Впервые мы опубликовали эту инфографику 24 октября, затем 29-го. После было ещё несколько назначений, мы их добавили и снова публикуем. И это не последнее обновление, ведь пока остаются вакантными две вице-премьерские должности, несколько мест министров, начальников управлений и инспекций. Однако два вице-премьерских кресла, очевидно, уйдут в новый год пустыми.
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Комментарии
Можно проздравить этих с повышением статуса - были в администрации, а теперича в правительстве народного доверия?!
В минздраве перемен не ждать к лучшему((
Блин, половина, какие то дети
Эх, Виктор Петрович! Опять расстроили!
Рядовых сотрудников жаль!
а нафига нам столько этих, всяких?
например туризм и культура и гос охрана объектов культурного наследия и это три человека разных
Долгову за что так высоко?
Рад за Притупова и Лукьянова работают на совесть.
Обалдеть сколько дормоедов
24.10.2018 15:06
гость
В минздраве перемен не ждать к лучшему((
от чего такие утверждения? Вот если б местный кто. тогда точно, все болото бы и осталось. Тут хоть какая то надежда существует что новый человек может хоть что то сдвинет и заставит их работать
Тех, которых сместили, пристраивают по разным учреждениям. Штаны протирать.
видео Геннадий ХАЗАНОВ - Дармоеды (1988)
Идеально под нынешнюю ситуацию!!!
хазанов сам на юбилее хозяина черкизона знатно языком поработал
Одни будут зарабатывать миллионы, протирая штаны.
Другие будут верить, что что-то изменится к лучшему и потуже затягивать пояса
и все мы в нем актеры. красноярский регион был замешан ранее в таких коррупционных лелаХ.... будет чему местным поучится. Хотел поработать сам в общественном совете увы не пробиться смертному даже на общественных начала, а уж как попасть в правительство?? незаинтересованному в бизнесе........
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь"
(С) И. А. Крылов
Какой он губер??? За него же никто не голосовал