SKV Clinic* – это бренд, под которым подразумевают профессионализм, современные методы косметологии, отличный сервис и передовые технологии.

О том, как достичь успеха среди лучших, какие косметологические услуги самые востребованные на сегодняшний день, что такое бьюти-план и кому показана ботулинотерапия, мы поговорили с руководителем клиники эстетической медицины "SKV Clinic" доктором Инной Сковородниковой.

Хирург-офтальмолог и косметолог

Эти две специальности всегда шли рука об руку в жизни Инны. Именно офтальмология привела ее в мир косметологии. Причем в буквальном смысле.

На одной из лекций будущим специалистам по органам зрения рассказывали о препаратах ботулинотерапии. Интерес к ботулинотерапии, как к возможному способу лечения различных патологий, появился более сорока лет назад. Поначалу препараты на основе токсина использовали для исправления косоглазия, затем ввели в схему терапии спастических состояний. Сегодня, как известно, эстетическое применений ботокса вышло на первое место — эффект разглаживания морщин был обнаружен совершенно случайно при устранении лицевых болей и тика...

Поэтому из-за столь тесной взаимосвязи не затронуть тему эстетической медицины перед будущими офтальмологами в такой ситуации было просто невозможно. Инна вместе с другими студентами-медиками прослушала дополнительный курс по косметологии, которая стремительно завоевала интерес девушки.

"Наверное, именно в тот период и произошло открытие моего пути в эстетику, — поделилась воспоминаниями Инна Сковородникова, — В итоге я окончила две ординатуры Алтайского государственного медицинского университета: по офтальмологии и затем, спустя два года, по направлению "дерматовенерология"".

Сейчас Инна больше известна как высококвалифицированный косметолог, но при этом "учение о глазах" по-прежнему занимает значительное место в ее жизни.

Изначально карьера Инны была связана с офтальмологией – она оперировала в клинике микрохирургии глаза "Евростиль". Кроме того, с первого дня окончания ординатуры и по сей день она преподает в медуниверситете курс "Глазные болезни". Да и основным местом работы в трудовой книжке доктора Сковородниковой значится АГМУ.

"Поэтому офтальмология – занимает неотъемлемую часть моего времени и моих профессиональных интересов, — говорит Инна Валерьевна. — К примеру, выполняя любую косметическую процедуру, я чувствую огромную ответственность перед пациентом, который мне доверился, на том же уровне, как если бы я проводила ему операцию на глазах".

Клиника как мечта многопрофильной помощи пациентам

На сегодняшний день клиника "SKV Clinic" — это то, к чему, по словам Инны, она стремилась: процедурный кабинет и операционная в одном.

Когда косметология стала занимать большую часть жизни офтальмолога, возникла идея создания такого пространства, где обе медицинские сферы можно было бы гармонично совмещать. Занимаясь эстетической косметологией, Инна всегда задается вопросом, чем может помочь пациентам с офтальмологическими заболеваниями.

"Мы сейчас активно работаем с пациентами на фоне паралича лицевого нерва, при выворотах век, при птозах, — рассказывает руководитель "SKV Clinic". — Смотрим, чем мы можем помочь им как косметологи и пластические хирурги. Как правило, сначала работают неврологи. Затем подключаемся мы, активно сотрудничая с врачами смежных специальностей. Офтальмологи могут оказать лишь поддерживающую терапию, а вот косметология и пластическая хирургия для таких пациентов – очень серьезное подспорье".

В "SKV Clinic" и клинике эстетической лазерной медицины "Евростиль" представлен весь спектр косметологических инъекционных процедур. Однако, специфика у медицинских учреждений разная. "Евростиль" оснащена лазерным оборудованием, которое обеспечивает спектром услуг, направленных на лазерное омоложение, лазерные шлифовки, лазерную эпиляцию, удаление сосудистых звездочек, удаление неудачного перманентного макияжа. Особенность "SKV Clinic" – именно в малоинвазивной, малотравматичной пластической хирургии, то есть также на фоне всех косметологических и инъекционных процедур пациентам делают процедуры, которые минимально отрывая человека от его обычного ритма жизни, преображают внешность.

На первом месте – блефаропластика – то, чем Инна Сковородникова занимается непосредственно сама: пластические операции на веках, удаление избытков кожи, жировых грыж.

Второе – это липоредукция – так называемая, локальная липосакция, когда буквально через с помощью 1-2 прокола убирается избыточная жировая клетчатка, в основном, с подбородка, брылей и так далее.

Кроме этого, клиника эстетической медицины "SKV Clinic" позиционирует себя, как центр нитевого лифтинга.

"Активно и много работаем с нитевыми малотравматичными подтяжками. При этом подбираем наиболее подходящий продукт индивидуально для каждого пациента, — поделилась деталями Инна Сковородникова, — Нити – большой прорыв в косметологии. Это возможность косметологу почувствовать себя пластическим хирургом, потому что качественный нитевой лифтинг способен быть альтернативой объемным хирургическим вмешательствам на лице. Буквально через 2-3 прокола мы можем поменять анатомию и структуру лица, поднять щечки, разгладить носогубные складки, убрать брыли, подтянуть подбородок – в наших руках инструмент, который нам позволяет удовлетворить многие запросы наших пациентов".

В клинике "SKV Clinic" Инне Валерьевне удалось сосредоточить всю пластическую хирургию, которая не требует пребывания пациентов в стационаре и реабилитация после которой укладывается в недельные рамки. Сюда относятся блефаропластика, локальные липосакции, пластика ушей, небольшие пластики носа, операции в области губ для увеличения объема и так далее.

Разбивая стереотипы

Инна Сковородникова рассказала, что сейчас складывается тенденция, при которой среди клиентов "SKV Clinic" все больше появляется мужчин. Она считает, что это устаревший стереотип – якобы, мужчине не нужно углубляться в эстетику, ухаживая за собой и заботясь о своем внешнем виде.

"Это же замечательно, когда люди следят за своей внешностью, и им не все равно, как они выглядят, во что они одеты, какое впечатление производят на окружающих, — замечает Инна. — Все это играет важную роль в современном мире. Поэтому и нередки случаи, когда и мужчины приходят, к примеру, на блефаропластику (современное решение эстетических проблем глаз, которое позволяет забыть о нависших веках, глубоких морщинах, неприглядной форме глаз – прим.ред.)".

Услуги косметолога показаны в любом возрасте, уверена руководитель "SKV Clinic":

"Часто мамы приводят к нам своих детей-подростков на какие-то небольшие косметологические процедуры, например, по уходу, чистке. Это воспитание эстетики, базовые навыки. Следить и ухаживать за собой надо в любом возрасте. Косметологи – это не только "анти-эйдж" (борьба с возрастом – прим. ред.). Некоторые говорят: "Нет, в 35 не пойду, в 40 не пойду, вот 60 будет – тогда пойду, тогда это для меня". Сейчас абсолютно другой подход к косметологии: людей не пугают морщины, заломы – сейчас важно выглядеть свежо, здорОво, излучать энергию, позитив, светиться здоровьем, красотой, молодостью. И не всегда, если честно, это какая-то морщинка или лишняя складочка".

Инна рекомендует: до 35-40 лет – важно вести профилактику возрастных изменений, а после — уже проводить процедуры "анти-эйдж".

Безусловно, как считает главврач "SKV Clinic", косметология – не для всех. Ведь, по большому счету, это не необходимость, это не хлеб, не вода, не лекарства, не соматические заболевания, поэтому каждый решает для себя сам – нужно ему это или не нет. Ведь эстетическая косметология требует финансовых затрат.

Каждый решает для себя сам. Задача пластического хирурга, косметолога рассказать все возможные варианты, показанные в том или ином случае, а пациент выбирает то, что он может позволить.

Скупой платит дважды?

Квалифицированные косметологические услуги – это удовольствие, как известно, не из дешевых.

И, если вы ищете более низкую по стоимости процедуру, порой достаточно сложную, лучше остановить поиск и не делать совсем ничего. Потому что, зачастую, как поделилась Инна Сковородникова примерами из своей практики, такая экономия оборачивается гораздо большими проблемами:

"Очень часто к нам обращаются пациенты с осложнениями после процедур, которые были сделаны, возможно, некачественно или в неприспособленном для этого месте. Иногда, концов найти не можем, кто и когда поставил тот или иной препарат. Настаиваю, лучше сначала обратиться в клинику, где есть лицензия на оказание медицинских услуг в сфере косметологии, и не стесняться интересоваться, каким инструментами и средствами работают. Ответственные, работающие в рамках закона, не могут себе позволить приобрести какие-то некачественные препараты, так как заботятся о своем имидже, о тех отзывах, которые они получат от своих клиентов. Важны и квалификация специалистов, к которым вы обращаетесь. Не секрет, что есть те, кто за 3 месяца получают корочку "косметолог-эстетист" с навыками наложения масок на лицо и при этом начинают себя позиционировать как косметологи".

Инна рассказала, что не раз из-за неквалифицированных специалистов и процедур, выполненных ими, приходилось отправлять пациентов в отделение гнойной хирургии на вскрытие возникших абсцессов, дренирование. Люди выпадают из своей жизни на месяцы. И все это ради экономии в тысячу рублей.

"Бьюти-план" для комфорта пациента

Особенностью "SKV Clinic" является работа по плану процедур, которые клиент может выполнить как в течение ближайшего месяца-двух, так и протяженностью на 5 лет. Такие процедуры делят на две большие группы: те, в которых пациент может реально увидеть "до" и "после"; а вторая группа – это поддерживающие процедуры, которые направлены на сохранение молодости кожи. Именно такой комплексной подход к уходу за лицом является трендом современной косметологии. И пациент сам определяет, что из предложенного в клинике для него имеет большую актуальность на сегодняшний день.

"Скажу больше, — продолжает Инна Сковородникова, — мы выходим в своей методике за рамки косметологии, и все чаще разговариваем с пациентами о здоровье в целом, об их привычках, питании, режиме, о хронических заболеваниях, о витаминах, которые стоит принимать и так далее. Нередко изначально направляю клиента на сдачу анализов. Это бывает очень важно при последующем подборе нужных именно ему процедур".

Если кожа обезвоженная, если у организма нет резервов, недостаточное количество коллагена, не помогут и 10 лазерных шлифовок. Чтобы коллаген начал вырабатываться кожей, надо восполнить его недостаток в организме. Надо понимать, что коллаген присутствует не только в нашей коже, но во всех сосудах, связках, внутренних органах, суставах.

Есть базовые витамины, микроэлементы, которые необходимо принимать для поддержания здоровья, молодости и красоты. Сюда относятся витамин Д, полиненасыщенные жирные кислоты Омега3, антиоксиданты, витамин С. Этим "фундаментом" в клинике "SKV Clinic" курсовым приемом в 2-3 месяца дополняется лечение.

"Чем дольше я занимаюсь косметологией и офтальмологией, тем больше я понимаю: лечить надо не точечно — залом, кожную складочку, расширенный сосудик, выпадающие волосы, а подходить к здоровью пациента в комплексе, — уверена Инна Валерьевна. — Чтобы результат был более выраженный, и клиент получал не только эстетическую составляющую от всех наших процедур, но здоровье, бодрость и свежесть".

Команда мечты

Клиника "SKV Clinic" — это коллектив профессионалов, которым Инна может доверить проведение процедур на высоком уровне. И главным в подборе команды для нее является то, насколько специалист сможет обеспечить комфорт и высочайший результат для клиента.

У каждого доктора в клинике есть своя специфика работы: кто-то специализируется на перманентном макияже, кто-то отлично сделает липоредукцию, кто-то является сильным специалистом в инъекционной косметологии и прекрасно сделает биоревитализацию, мезотерапию или контурную пластику. Процедуры нитевого лифтинга выполняют практически все врачи клиники.

Все врачи "SKV Clinic" – достаточно молодые специалисты, и для доктора Сковородниковой сейчас это основной параметр в выборе специалистов. Косметология – активно развивающаяся дисциплина, и важно, чтобы профессионал был готов к открытию нового, постоянному самосовершенствованию, находился на пике этих знаний, умений и достижений.

"Развивать себя в современной косметологии важно, — уверенна Инна. — Я сама активно посещаю все конференции, конгрессы, конференции, на которых происходит постоянный обмен опытом. Когда доктор говорит, что ему неинтересно, он все знает, он слышал – я понимаю, что это тупиковый вариант в развитии его как специалиста. Ведь можно внимать одну и ту же информацию несколько раз подряд, и каждый раз брать для себя что-то новое – фишки, приемы, тонкости. Обязательная часть работы в моей клинике – это постоянный рост. Если я вижу, что врачу неинтересно развитие, мы прощаемся".

Осень-2018 – пора заняться собой

Осень – это, своего рода, "портал" в косметологические услуги. В это время их перечень в специализированных клиниках расширяется: лазерная шлифовка, омолаживающие комплексы, курсы химических пилингов и многое другое.

Отопительный сезон способствует тому, что кожа подвергается негативному воздействию. Поэтому обеспечить кожу дополнительной влагой – задача номер один. Увлажнитель воздуха в помещении, где вы проводите наибольшее количество времени, употребление достаточного количества чистой воды для восполнения внутриклеточной жидкости.

"Эти здоровые привычки вашей жизни наша клиника предлагает дополнить инъекционными процедурами – мезотерапией, биоревитализацией, — говорит Инна Сковородникова. — Это когда мы вводим в слои дермы гиалуроновую кислоту, которая очень хорошо фиксирует влагу и обеспечивает ее увлажненностью, разглаживая мелкие мимические морщины, и благотворно влияет на выработку коллагена".

В тренде – единство внутреннего здоровья и внешней красоты

Тренды косметологии можно проследить, например, в форме губ или бровей. Также тренд определяется и в формах лиц, которые предпочитают пациенты "SKV Clinic".

Инна Валерьевна обратила внимание, что если последние пару лет это были более брутальные черты лица – агрессивные широкие брови, выраженные скулы, подчеркнутые углы челюсти; то сейчас от этого уходят. Появилось стремление к естественности, более мягким коррекциям.

"Главный тренд – это красота через здоровье, — подчеркнула главврач "SKV Clinic". — Важно работать не только с кожей, а со всем организмом изнутри. Мультидисциплинарный подход к красоте – это когда ею занимаются косметологи совместно с эндокринологами, гинекологами, терапевтами и другими узкими специалистами для того, чтобы результаты эстетических процедур были более ощутимыми".

*СКВ Клиник

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Клиника эстетической медицины "SKV Clinic"

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