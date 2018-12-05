Обилие света, цветных огоньков и искрящихся предметов — без всего этого невозможно представить себе приближение и наступление Нового года. До главного праздника остается меньше двух месяцев, и, пожалуй, уже пришла пора начать к нему готовиться.
Каждый тщательно продумывает список подарков, наряд, праздничное меню. Немаловажным в предновогодней суете является и убранство рабочего места и дома.
В связи с этим у АО "Алтайэнергосбыт" для вас специальное предложение. Уже сейчас в компании действует скидка 17,7% на новогоднюю продукцию, светодиодные гирлянды различных размеров и новогодние елки с подсветкой. Кроме того, акция распространяется на широкий ассортимент приборов учёта электроэнергии "Энергомера", "НЕВА", "Меркурий", EKF, IEK.
Срок действия акции с 01.11.2018 по 31.12.2018 года.
Подробности уточняйте у специалистов компании в клиентских офисах во всех городах и районах Алтайского края и Республики Алтай.
Справки по телефонам:
В Алтайском крае +7 (3852) 560-660
В Республике Алтай +7 (38822) 20-570
Комментарии
Лучше бы с начислениями разобрались.
Раньше обходили и собирали данные по счетчикам, затем перестали ходить и стали присылать счета по заоблачным нормативам. После того как стали сами вносит данные приходят не понятные угрозы по отключению из-за текущей одномесячной задолженности.