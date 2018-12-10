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Барнаульский водоканал проводит акцию "В Новый год — без долгов" для абонентов, имеющих задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения.
В пресс-службе компании отмечают, что акция проходит с 6 ноября по 30 декабря. В ней могут принять участие жители частного сектора и домов с непосредственной формой управления, чей долг за водоснабжение, водоотведение и полив превышает два месяца.
"При полной оплате задолженности до 30 декабря абоненту будет списана вся начисленная за период просрочки оплаты пеня. Напомним, что размер пени рассчитывается исходя из 1/130 ставки рефинансирования Центробанка и может достигать 44 тыс. рублей", — указывают в водоканале.
Факт погашения задолженности необходимо подтвердить, предоставив чек об оплате или выписку с лицевого счета. Подробности по телефону (3852) 28-22-00.
Комментарии
"уважаемые" харя у вас не треснет? Платила постоянно по счетчику, а в ноябре пришла квитанция с долгом за воду и 1800 , соседям еще 3-им из нашего подъезда больше 3000т.За что? Зато что мы счетчики поставили по вашим требованиям одни из первых и платили вовремя?!
Надо не долги списывать, а из квартир выгонять. Надоели пиявки общества, кто живет на халяву, а другие за них платят.
Плачу по нормативу без счетчика, т.е. что я не выбираю, должно с общедомового вычитаться.