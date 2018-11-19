Семинар направлен на ознакомление с последними изменениями в налоговом законодательстве, с практикой выбора и применения онлайн-касс. Мероприятие поможет вашему бизнесу быть на два шага впереди конкурентов и обезопасить себя от упущенной прибыли.

Из-за незнания и несоблюдения законов, сегодняшние бизнесмены подвержены большим рискам – от штрафов до получения реального срока. Законодательные нормы с каждым годом ужесточают требования к фирмам с целью достижения наибольшей "прозрачности" для надзорных органов. С 2019 года кардинальные изменения в первую очередь коснутся представителей малого и среднего бизнеса, работающих по упрощенной налоговой системе.

Во-первых, появятся новые обязанности, связанные с форматом передачи данных в государственные информационные системы. Изменятся правила налогового расчета, порядок сдачи отчетности. Пониженные размеры страховых взносов будут отменены, в том числе возрастут и размеры штрафов. Появятся дополнительные нюансы в применении ККТ и требованиях к оформлению чеков. Введенные меры откроют новые возможности для применения онлайн-касс. На семинаре будут рассмотрены все эти изменения, включая вопросы учета и налогообложения, особенности документооборота, применение ККТ и оформление кассовых операций.

Мероприятие будет актуально для:

Бухгалтеров;

Финансовых директоров;

ИП;

и всех, кто работает с УСН.

На самые спорные вопросы ответит специалист с многолетним стажем — налоговый консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России Ирина Самарина.

Организатор семинара — группа компаний Центр "Актив С". В неё входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования. Центр "Актив С" более 15 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр "Актив С" является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.

Семинары пройдут 29 ноября 2018 г. с 10:00 до 17:00 по адресу: ул Профинтерна 4, конференц-зал

Узнать подробности и зарегистрироваться на семинары можно на официальном сайте Центра "Актив С"

или по телефонам: +7 (383) 24-93-468; 8 (961) 846-77-15