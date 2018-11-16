Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Россия получила право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации волейбола в мексиканском Канкуне 15 ноября. Время и города проведения турнира будут определены позже.

Соперниками России в борьбе за право провести всемирное первенство были Катар и Мексика.

Стоит отметить, что Россия впервые проведет чемпионат мира по волейболу. Советский Союз принимал мировое первенство дважды — в 1958 и 1962 годах.