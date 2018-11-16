Россия примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Россия получила право на проведение мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.
Соответствующее решение было принято на конгрессе Международной федерации волейбола в мексиканском Канкуне 15 ноября. Время и города проведения турнира будут определены позже.
Соперниками России в борьбе за право провести всемирное первенство были Катар и Мексика.
Стоит отметить, что Россия впервые проведет чемпионат мира по волейболу. Советский Союз принимал мировое первенство дважды — в 1958 и 1962 годах.
Комментарии
Россия так бохата?!
стадионы успеют построить?
Чем больше подобных мероприятий, тем больше поводов для тотального контроля и запрета митингов
денег нет... мерзость,кому нужны мячепины и прочие дармоеды?
На Чуйский тракт денег нет, а на чемпионаты мира пожалуйста.
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