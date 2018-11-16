С 17 по 19 ноября 2018 года в Новосибирском государственном университете пройдет очный тур XIX открытой Всесибирской олимпиады по программированию им. И.В. Поттосина. Олимпиаду проводят Новосибирский государственный университет, Сибирское отделение РАН и Институт систем информатики СО РАН. Впервые олимпиада состоялась в 2000 году, и с тех пор стала одним из крупнейших студенческих IT-событий в России. Олимпиада — это ступень в подготовке команд к самому популярному студенческому чемпионату мира по программированию АСМ-ICPC.

По итогам заочного тура на эту олимпиаду приглашены 74 команды, представляющие ведущие вузы России и стран СНГ, готовящие IT-специалистов. В их числе — команды вузов, принимавших участие в финальных соревнованиях командного чемпионата мира по программированию из Москвы (МФТИ, НИУ ВШЭ, МИСиС), Санкт-Петербурга (СПбГУ ИТМО, СПбГУ), Ижевска (ИжГТУ), Харькова (ХНУРЭ), Томска (ТПУ), Новосибирска (НГУ), Екатеринбурга (УрФУ) и Барнаула (АлтГТУ).

Студенты АлтГТУ — единственные представители студенческой молодежи Алтайского края, участвующие в этих соревнованиях. АлтГТУ будет представлен двумя командами, составленными из студентов направления "Программная инженерия". Тренер команд — профессор кафедры прикладной математики Елена Крючкова.

"Всесибирская олимпиада по программированию уже давно стала традиционной и предшествует главному в этой области деятельности профессиональному соревнованию года в России — Международной молодежной неделе информатики и программирования, которая включает полуфинальные соревнования студенческого командного чемпионата мира по программированию, Всероссийскую командную олимпиаду студентов по информатике и программированию и Всероссийскую командную олимпиаду школьников по программированию. Эти соревнования пройдут с 1 по 9 декабря в АлтГТУ, — рассказывает заведующий кафедрой прикладной математики Семен Кантор. — Полуфинал чемпионата мира по программированию традиционно пройдет на базе АлтГТУ и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики".