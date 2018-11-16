Новый Subaru Forester (Субару Форестер) — Умнее! Больше! Мощнее!

Легендарный автомобиль Subaru пятого поколения задаёт новую высоту в качестве, функциональности и уникальности технических решений. Ключевым подходом к созданию свежей модели Subaru Forester стало объединение всех технологий в новую, единую систему комфортного и безопасного передвижения.

Одними из самых ярких элементов этой концепции являются обновленная система X-Mode (Икс-Мод) с двумя режимами работы, система помощи водителю EyeSight (АйСайт), впервые применяющаяся на Subaru Forester, практически полностью переработанные горизонтально-оппозитные двигатели объемом 2.0 и 2.5, мощностью 150 и 185 л.с. соответственно.

Немалую помощь водителю оказывает и продвинутая система обнаружения автомобиля, движущегося позади (SRVD), и система автоматического экстренного торможения при движении задним ходом (RAB), которые объединены в единый комплекс превентивной безопасности.

Уже 17 ноября 2018 года в 12:00 Вы можете познакомиться с новым, легендарным Subaru Forester на презентации от Субару Центр Барнаул, которая пройдёт в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188, 1 этаж, напротив магазина "Гурман").

В программе:

— тест-драйв новинки;

— конкурсы и викторины от зажигательного ведущего;

— детская анимация;

— вкусные угощения;

— огромное количество фирменных призов и подарков.

Официальные партнеры мероприятия:

Субару Центр Барнаул

г. Барнаул, Правобережный тракт, 29а

Телефон: 8 (3852) 59-42-23

Официальный сайт