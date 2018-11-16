Черчесов стал рекордсменом среди тренеров сборной России по поражениям

Поражение сборной России по футболу в товарищеском матче против Германии стало 11-м для главного тренера россиян Станислава Черчесова и вывело его в "лидеры" по поражениям национальной команды, пишут "Известия".
15 ноября сборная России уступила немцам со счетом 0:3.
Среди наставников сборной больше всего поражений (10) раньше было у Гуса Хиддинка. Накануне голландский специалист делил первое место с Черчесовым и Олегом Романцевым.
При этом в активе Хиддинка 39 матчей, у Романцева — 60, а у Черчесова всего 30.
По процентному соотношению побед худший результат у Анатолия Бышовца, с ним сборная провела шесть матчей и все проиграла. Лучшим по этому показателю стал Юрий Семин, с ним команда выиграла семь матчей из семи.
Черчесов объяснил причину поражения сборной России в матче с Германией тем, что российские футболисты оказались не готовы к темпу, который задал соперник на первых минутах.
Ранее Черчесов получил орден Александра Невского из рук президента России Владимира Путина — за большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения. Случилось это после Чемпионата мира по футболу в России.
Комментарии
Черчесов сегодня власти уже не нужен. Под шумок протолкнули пенсионную реформу и нормалек.
чем "эффективней" менеджер тем больше у него наград...
Вчера проиграли Германии 3:0, зато миллионы получают.
16.11.2018 14:04
- гость -
Вчера проиграли Германии 3:0, зато миллионы получают.
Да ладно! Говорят, двоих из-за проигрыша в бутырку посадили на два месяца! Толи ещё будет!
Скорее всего теперь наведут порядок в футболе!