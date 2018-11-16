Эксперты Общероссийского народного фронта выявили недочеты в реализации федерального проекта по благоустройству дворов и общественных территорий в городах Алтайского края в 2018 году.

В текущем году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" велось благоустройство 235 дворов, 23 общественных территорий и 11 парков в 13 муниципалитетах Алтайского края. По данным регионального Минстройтранса, к середине ноября полностью отремонтированы все дворы, 20 общественных территорий и 9 парков.

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Алтайском крае, депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко сообщила, что ремонт дворов в Барнауле прошел на хорошем уровне. Ранее порталу Amic.ru об этом рассказывал депутат БГД Евгений Носенко.

Вопросы у ОНФ возникли к ремонту в Рубцовске.

"В конце октября горожане стали свидетелями ночной укладки асфальта на мокрый снег в двух дворах при нулевой температуре воздуха. Поскольку технология проведения работ была грубо нарушена, мы направили обращение главе администрации Рубцовска с призывом отказаться от приемки и оплаты работ по укладке асфальта в этих дворах либо провести комплекс мероприятий по снижению водонасыщения асфальтобетона за счет применения соответствующих пропиток, продлив гарантийные обязательства подрядчика", — сообщила Марина Ермоленко.

По общественным территориям недочетов больше. Так, в Барнауле на благоустроенной площади Мира уже просела плитка. Подрядная организация будет устранять недостатки в следующем году в рамках выполнения гарантийных обязательств. Пока остается недоделанным сквер Химиков.

В Рубцовске подрядная организация не успела вовремя благоустроить городскую набережную.