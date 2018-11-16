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Барнаульский парк "Изумрудный" лишился арендатора, не дождавшись реновации

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Симпатичный проект похоронен и не будет реализован

Фото: Amic.ru

Барнаульский парк "Изумрудный" лишился арендатора, не дождавшись реновации. Как подтвердили Amic.ru в ООО "Лидер", расторжение договора произошло еще 30 октября на основании заявления самой компании. Данное решение было ожидаемым на фоне проверки, которую организовала полиция и мэрия Барнаула из-за массовых вырубок в парке.

Отметим, что долгие годы парк был в запущенном состоянии. Суд расторг договор об аренде земельного участка с бизнесменом Павлом Тулиным. Позже реновацией парка решила заняться компания ООО "Лидер", планировавшая за несколько лет превратить "Изумрудный" в лучший городской парк Барнаула. Проект подготовило "Архитектурное бюро Сергея Пергаева", он заручился поддержкой главы города Сергея Дугина и должен пройти общественные слушания.

Ожидалось, что реновация барнаульского парка "Изумрудный" пройдет в несколько этапов и завершится окончательно в 2022 году. После этого парк не будет иметь аналогов в Барнауле и станет самой современной площадкой для отдыха и развлекательных мероприятий в городе. Однако сам проект сопровождался многочисленными скандалами, связанными с вырубкой деревьев. Многие горожане были недовольны тем, что их любимому парку делают "эпиляцию". Однако, как рассказывала куратор реновации парка Анна Ломоносова-Тайшина, большая часть деревьев в "Изумрудном" были сгнившими и несли потенциальную угрозу для посетителей. Это заявление она подтверждала авторитетными мнениям экспертов, экологов.

В парке Октябрьского района значительная часть насаждений — тополя и клены — это ровесники самого парка, а заложен он был еще в 1939 году. Последнее обновление "зеленого фонда" проходило в середине 70-х годов прошлого века — больше 40 лет назад. Арендаторы парка отмечают, что, не дожидаясь окончательного утверждения проекта реновации, они приступили к подготовке к новому озеленению. Первый шаг — избавление от опасных деревьев.

Однако данной вырубкой, как позже оказалось, заинтересовались правоохранительные органы, которые возбудили дело. В июле 2018 года арбитражный суд принял заявление Минимущества Алтайского края о расторжении договора аренды участка, на котором и находится парк, с компанией ООО "Лидер". Городские власти намерены были взыскать долг по арендной плате, который на дату подачи иска составлял более 1 миллиона рублей. Сами арендаторы объясняли эту сумму тем, что не платили арендную плату, пока суд не встал на их сторону и не разорвал договор с Павлом Тулиным.

Таким образом, что будет с городским парком в самом центре краевой столицы — снова неизвестно.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

16.11.2018 12:04
- гость -

Те, кто орал, что там лес рутят, берите инструмент в руки и давайте, преображайте парк! Вы же знаете, каким он должен быть! И знаете, как это сделать!

0  0
16.11.2018 12:16
- гость -

Деревья спилили, арендаторов нет, можно и под застройку передавать...

0  0
16.11.2018 12:24
- гость -

16.11.2018 12:16
- гость -
Да никто там парк делать и не собирался, ИМХО. Сознательно сделали помойку, чтобы теперь развести ручками и отдать территорию тому, кто типа "поможет". Ждем, пока земля окажется у нужных людей и они под соусом "сделать хоть что-то" радостно построят очередной ТЦ или высотку. А главное, как хорошо придумано - теперь будут виноваты не власти, а те, кто был против вырубки деревьев)))
ЗЫ Кто там со мной спорил, что Молодежная будет-де прекрасна после реализации проекта? И говорил, что по проекту около общаги будут деревья? Итог - вырубили все, что было между дорогой и тротуаром, и сказали, что сажать там ничего нельзя - коммуникации. Около общаги вместо деревьев построили гробы. Кушайте, дорогие горожане, не обляпайтесь.

0  0
16.11.2018 12:25
- гость -

Те, кто орал, что там лес рутят, берите инструмент в руки и давайте, преображайте парк! Вы же знаете, каким он должен быть! И знаете, как это сделать!
Походу это обиженная куратор пишет, которой бабосов не дали заработать)))

0  0
16.11.2018 12:38
Правдивый

Шикарно отработано! Спилили лес под эмблемой будущей реновации парка, арендатор под шумок пропал....в итоге - вместо парка свалка с редкими деревьями и проплешинами для точечной застройки....все в стиле русского бизнеса! И что самое обидное, то что наши власти закрывают на это глаза....потому что мужского начала нет и не было в руководстве края опосля Евдокимова. Мелкие яйчишки и загребущие руки у нынешних нелюдей...

1  0
16.11.2018 12:42
юлия

Очень даже известно что будет с парком...
Построят очередной жилой комплекс.

0  0
16.11.2018 12:52
- гость -

Я даже не удивлена..

0  0
16.11.2018 12:59
- гость -

А че все нормально, цель достигнута деревья спилены!

0  0
16.11.2018 12:59
42

Горе от ума, народ все знает и понимает, но сделать ничего не может.

0  0
16.11.2018 13:10
- гость -

чтд

0  0
16.11.2018 13:29
- гость -

Однако сам проект сопровождался многочисленными скандалами, связанными с вырубкой деревьев.
**********************************************************************************************************

За срубленное дерево могут человека посадить, а вот за вырубленный парк ничего.

0  0
16.11.2018 13:38
- гость -

Ну так давайте))).. привет дитё парк в порядок. А то только в комментариях орать умеете )

0  0
16.11.2018 14:04
- гость -


16.11.2018 13:38
- гость -
ты умственно отсталый или троль?

1  0
16.11.2018 14:08
- гость -

Где иск города за уничтоженные деревья и инфраструктуру парка? Или администрация в доле?.

0  0
16.11.2018 14:10
- гость -

А главное, как хорошо придумано - теперь будут виноваты не власти, а те, кто был против вырубки деревьев)))
И при том деревья все равно вырубили

0  0
16.11.2018 14:12
Тайшиной

Не дали в карман откатить ???

0  0
16.11.2018 14:13
- гость -

Сейчас они и общественный транспорт окончательно угробят, а потом будут высокомерно писать в комментария, что давайте, восстанавливайте.

0  0
16.11.2018 14:14
- гость -

Общался с арендаторами данного парка как то. Они на самом деле планировали его привести в человеческий вид. Так как земли для застройки жилья у них и так хватало. как раз реновация парка и была условием для предоставления участков под застройку в других местах. По поводу срубленных деревьев скажу следующее если вас устраивало состояние и внешний вид парка то конечно нужно оставлять бурелом и кучи г..на от собачек.
Парк "Юбилейный" тому пример.

0  0
16.11.2018 14:18
- гость -

16.11.2018 14:14 - гость -
Потому за два года они так и не посадили ни одного дерева

0  0
16.11.2018 14:21
Общительному

16.11.2018 14:14
- гость - Пускать потом туда за деньги поглазеть на диво дивное.

0  0
16.11.2018 14:30
- гость -

Сменилась власть и реноваторы сразу ретировались.

0  0
16.11.2018 14:41
Ну ты тупой


16.11.2018 14:14
- гость -
Ты видать от Лидера, но тогда понятно почему они вляпались во все это. Глупость не надо вещать " земли для застройки жилья у них и так хватало. как раз реновация парка и была условием для предоставления участков под застройку в других местах". =======================Даже в это предложении взаимоисключающие вещи. Нахрена в других местах землю получать, если земли для застройки жилья у них и так хватало? )))

0  0
16.11.2018 15:18
- гость -

14-14. Вы что то пытаетесь этим доказать?? Не мечите бисер). У них в кусочке мозгового вещества кроме как "вырубют лес и построют дома" других соображений нет)). Как будто в других местах строить больше нельзя)).

0  0
16.11.2018 15:37
- гость -

Это что ли иришки мутировали?

0  0
16.11.2018 15:52
- гость -

Проект подготовило "Архитектурное бюро Сергея Пергаева", он заручился поддержкой главы города Сергея Дугина и должен пройти общественные слушания.

Чёта имя Дулина не выделено в тексте. Совсем ничего не поимел?

0  0
16.11.2018 17:12
гость

Ничего . Весной городские власти свалку уберут и КЛИКНУТ СУББОТНИК по посадке деревьев .Народ всё и засадит , а аттракционов и так в городе хватает .

0  0
16.11.2018 17:54
nice

Спасибо за очередной юбилейный, низкий поклон кто переживал за каждое дерево, через 5 лет зарастет все кленом и кустами, бомжи и маньяки в центре города именно то чего нам так не хватало. Но главное чтобы деревья не пилили нет нет нет. Мне кажется если жителей барнаула вернуть в каменный век, жители барнаула так и застрянут в каменном веке потому что зачем нам какие-то перемены бунт науй!! нетрож деревья! Наслаждайтесь! PS Если бы решили переводить в земли под застройку лично бы под бульдозер лег. Но переживать из-за гнилых тополей... И когда вы будете смеяться над очередным депутатом который застрял в прошлом, помните вы точно такие же!

0  0
16.11.2018 18:22
- гость -

Затылок последний, так парк технично перевели под застройку. Как в своё время уголок парка химиков. Подмахивай селфу дальше

0  0
16.11.2018 18:23
- гость -

17:54 nice
Ты дурак? Лучше пусть юбилейный будет, чем пустыня нынешняя.
Деревья вырубили. Что им мешало сажать новые?
Вот именно, в Барнауле пустыня. А вот в Стокгольме при строительстве метро не дали вырубить деревья. Вот и думай, где Барнаул, а где Стокгольм.

0  0
16.11.2018 22:06
Инко

Всё было бы здорово если бы наша администрация просто ничего не делала с парками. То их состояние, что осталось с Советов куда лучше и прекраснее, чем то, что наворотили сейчас. Просто убивают город ... слов нет, одна горечь (

1  0
17.11.2018 00:45
гостья

Барнаульское Зарядье накрылось медным тазом... Когда ожидать судебный процесс?

0  0
17.11.2018 14:54
- гость -

Всё продумано, теперь как заросшую территорию отдадут под застройку ТЦ.

0  0
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