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Новый социальный магазин заработал в Центральном районе Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.

"Центр оптово-розничной торговли "Мерка", расположенный по адресу: проспект Комсомольский, 45а, стал 59-м по счету непродовольственным социальным предприятием в Барнауле и 13-м — в Центральном районе", — информируют власти краевой столицы.

Здесь предлагается широкий ассортимент товаров для детей и взрослых, востребованных среди малообеспеченных и многодетных семей. Льготным категориям граждан предоставляется скидка в размере 15% на весь ассортимент.

На сегодняшний день в Барнауле работают 208 социальных предприятий потребительского рынка. Это 81 продовольственный магазин, 59 — непродовольственных, а также 68 предприятий бытового обслуживания.