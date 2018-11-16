Последствия в случае войны с Россией спрогнозировали на Украине

Бывший глава СБУ Игорь Смешко в эфире "112 Украина" заявил, что в случае войны с Россией Украину ждет неминуемое поражение, сообщает "РИА Новости".

"Если в теории наступательная операция будет проводиться Российской Федерацией с задействованием воздушных сил, то наша армия просто не выстоит", — отметил Смешко.

Он подчеркнул, что сил Украины хватает только на то, чтобы держаться против "группирований" в Донбассе.

Также он считает, что деньги на оборону страны тратятся неэффективно, потому что эти расходы непрозрачны.

Ранее украинский генерал, экс-заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в срыве планов Киева на вступление в НАТО виновна канцлер Германии Ангела Меркель и ее договоренности с президентом России Владимиром Путиным.