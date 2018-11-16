Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал родителей отдавать своих детей на занятия по фехтованию, пишет "Парламентская газета".

"Я призываю всех родителей отдавать своих детей на занятия по фехтованию. Это не только спорт, но и целая философия, ведь вместе со спортивными навыками ребенок получает знания о рыцарском кодексе чести, воспитывает силу воли, умение контролировать эмоции, выносливость, обретает чувства времени и дистанции, тренирует точность движений", — сказал Дегтярев, который также является президентом Федерации фехтования Самарской области.

Ранее в Самаре состоялись Всероссийские соревнования на призы Михаила Дегтярева. Как отметил сам депутат, он рад, что в 2018 году турнир собрал лучших шпажисток со всей России.

"Мы и впредь будем прилагать все силы для развития фехтования", — сказал он.

Дегтярев также отметил, что фехтование — очень красивый, динамичный и благородный вид спорта.