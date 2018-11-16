ОНФ рассказал депутатам, как должна осуществляться господдержка села

Депутат Госдумы, член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Ильдар Бикбаев заявил, что господдержка развития села не должна зависеть от реализации крупных инвестиционных проектов в АПК, пишет "Парламентская газета".
Бикбаев отметил, что есть немало примеров, когда малые формы хозяйствования процветают, что подталкивает жителей возвращаться в село.
"Господдержка развития села не должна зависеть от реализации крупных инвестиционных проектов в АПК. Есть немало примеров, когда малые формы хозяйствования процветают, что подталкивает жителей возвращаться в село. Но господдержка таким поселениям не доступна. Важно, чтобы новая программа не ставила развитие сельских территорий в зависимость от показателей работы агропромышленного комплекса, подчеркивают эксперты ОНФ", — сказал Бикбаев.
Он сообщил, что ОНФ создаст экспертную рабочую группу для участия в разработке госпрограммы, которая должна будет способствовать развитию сельских территорий страны. В группу войдут специалисты в сфере сельского хозяйства и других отраслей, ученые, предприниматели, общественники. Они будут работать над вариантами повышения качества жизни селян, их трудоустройства, развития малого и среднего предпринимательства в сельских территориях.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу развития сельских территорий до 1 июня 2019 года. Она должна обеспечить комплексное решение многих проблем села, и прежде всего речь идет о повышении качества жизни людей.
По словам Бикбаева, несмотря на рост показателей в агропромышленном комплексе, уровень жизни селян по-прежнему сильно отстает от городского. Программа, которую поручил создать президент, должна дать селу новую жизнь.
По данным сельскохозяйственной переписи 2016 года, на сельских территориях живут около 38 млн человек — это четверть населения России. При этом если в целом по стране доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет 5,4%, то доля селян в категории малоимущих достигает 52%.
"Все это говорит о том, что будущая программа важна для огромного количества людей. И задача снижения уровня бедности, которую глава государства поставил в своем майском указе, особо актуальна именно для сельской местности", — подчеркнул Бикбаев.
Комментарии
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16.11.2018 15:03
Вопросы есть?
Хорошо что не одному. Ведь реклама гласит, что Газпром достояние России. )))
Вам уже ни раз сказали, что Газпром и Роснефть, работают только в интересах подрядчиков
Очередное бла-бла-бла! Не верим мы что-то в вашу пресловутую "новую жизнь". Даже страшно подумать во что это обернется. 1 рубль дадите - 1000 отберете.