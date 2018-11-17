Депутаты Молодежного парламента Алтайского края предложили запретить продажу вейпов и жидкостей к ним для несовершеннолетних на территории региона. Этот вопрос члены МП обсудили на заседании в четверг, 15 ноября.

"В Молодежном парламенте считают правильным ограничить продажу так называемых вейпов и жидкостей для них для несовершеннолетних и ввести штрафы для организаций, которые будут эту продукцию продавать. Кто, если не молодежь, будет продвигать инициативы по защите наших интересов и здоровья?" — пояснил депутат МП Иван Субочев.

По словам главы парламента Артема Сингача, инициативу поддержат коллеги-депутаты краевого Законодательного Собрания. Законопроект об установлении запрета продажи вейпов несовершеннолетним на территории Алтайского края рассмотрят на сессии АКЗС 29 ноября. Если Молодежный парламент может только предлагать, то АКЗС — официальный орган законодательной власти региона и уполномочен принимать законы на краевом уровне.