Сделать заказ в интернет-магазине – 10 минут. Купить билет на футбольный матч в Барселоне через сайт без русскоязычной версии – 15 минут. Купить школьный проездной в Барнауле – 2 дня.Да, именно два дня мне понадобилось для того, чтобы заполучить эту пластиковую карточку для своей дочери.

Итак. Центр города. Вечереет. Неумолимо приближается момент, когда 10-летней дочери будет нужен проездной, чтобы ездить на трамвае в музыкальную школу. Я привыкла к различным онлайн-сервисам, их простоте и быстроте, и подвоха совсем не ожидала. Всем ведь известно, что проездной в Барнауле можно купить в киосках печатной прессы. Что сложного?

… В одном киоске на Ленина меня удивленно уверяют, что проездными они не торгуют. Пожилой киоскер говорит, что "по-моему, через 2 остановки продают, вы там спросите". Подъезжаю туда – на стекле объявление, написанное разноцветными крупными буквами: "ПРОЕЗДНЫМИ НЕ ТОРГУЕМ!". Та же самая история в третьем, четвертом, пятом и шестом киоске (да-да, теперь я знаю, где находятся киоски на Ленина, Комсомольском, Северо-Западной….)

"Какие-то киоски торгуют, но какие – мы не знаем", — разводят руками милые бабушки-киоскерши. Антона Петрова, Союза Республик, Георгиева (нужно было заехать в этот район по делам) – и там не нашлось заветного киоска. На Георгиева добрая бабушка мне подсказала, что точка их же сети торгует проездными недалеко от Европы. И я туда успела до закрытия (вот он, проездной, почти в кармане). Но мучения на этом не закончились. Оказывается, чтобы купить детский проездной, нужна справка из школы о том, что ребенок = школьник.

- Девочке 10 лет, конечно она школьник, — говорю я.

- Не факт, — говорит мне киоскер.

- У нас есть доступ к электронному дневнику, с оценками… , — тут же я как-то смолкаю, понимая, что зря.

- Хорошо, но ведь она может быть школьницей из другого региона?(конечно-конечно, школьнице из другого региона очень нужен барнаульский проездной. Только предложи – все кемеровчане и новосибирсцы от 7 до 17 лет встанут в очередь).

- У меня с собой есть паспорт с внесенными в него данными о ребенке, а также справка о прописке дочери в Барнауле…

- Рада бы вам помочь, — говорит милая бабушка в окошечке, — но не могу я продать вам проездной без справки.

Напомню, проездной – это пластиковая карта, на которую еще нужно положить деньги. До этого мы тоже дойдем…

Почему нужна справка? Смысл в том, что для продажи школьного проездного киоскер в какой-то специальный бланк должен вписать какой-то уникальный номер из той самой справки, которая выдается в той самой школе, которая сейчас уже закрыта…. В общем, в тот день мне пришлось купить в киоске журнальчик и вернуться домой без проездного.

На следующий день справку мы заказали, получили – с тем самым уникальным-преуникальным номером. И в какой киоск ехать покупать карту, я уже знала — "разведала боем". Дальше, конечно же, все просто, жизнь прекрасна, легка и удивительна. Нет.

Справка есть, желание купить проездной есть, и деньги есть… Только они на банковской карте (честно скажу, ожидала чего-то подобного. В почтовых отделениях в Барнауле тоже нет ни одного терминала, откуда им появиться в киосках?). Ничего, дошла до банкомата и сняла нужную сумму. После вчерашнего забега по киоскам это — мелочи. При оформлении проездного (сама карточка стоит 100 рублей, кажется) мне предложили еще один отличный вариант. Купить не карточку, а браслет – очень удобно для детей! Надеваешь его на руку и все. И не потеряет. И не забудет. Вариант мне понравился. Что я, детей не знаю? Конечно же потеряют или забудут. Или и то, и другое вместе. Но. НО! У нас же все очень продумано. На электронных браслетах школьный (льготный) тариф за 270 рублей в месяц не действует. Никак. Совсем. Но зато при покупке и справка из школы не нужна. Ха-ха.

В общем, купили мы "пластиковый" проездной и месяц жили счастливо. Дочь ездила в музыкальную школу на трамвае по проездному, мама читала купленный в киоске журнальчик. Но настал момент, когда оплату за проездной нужно было внести вновь. 270 рублей раз в месяц, напомню. Сбербанк-онлайн? Нет. Не применяется такая функция. ВТБ-онлайн? Нет. Почтовый перевод или Вестерн Юнион? Ничего подобного. Нужно найти в городе тот уникальный, замечательный банкомат Сбербанка (их в городе немного), который умеет работать с электронными проездными (читайте – оснащен необходимым оборудованием. Вероятно, инновационным). В общем, такой оказался в магазине в одной остановке от моего дома (что при наличии машины терпимо). На нем написано: "принимает оплату транспортных карт". И больше ничего, никакой инструкции….

Когда я пыталась внести деньги на этот великолепный проездной, добытый, как мы помним, в тяжелом бою, я почувствовала себя восьмидесятилетней бабушкой (не той, что в киоске, те очень шустрые и современные), а той, которая совсем-совсем от жизни отстала. Господа-разработчики!!! Куда приложить сам проездной для внесения на него денег – догадаться можно. Но вот, как найти нужный сервис в широком ассортименте сбербанковских сервисов? Интуитивно не догадаешься никогда (даю подсказку – нужно зайти в раздел "информация". Не оплата, ни внесение, не услуги – а именно информация. Платная. Та информация, благодаря которой потом можно в трамвае не платить…).

В общем, помог поисковик в Интернете. Гугл спасает нас с дочерью от ступора при внесении денег каждый месяц. Памятки на чудо-уникально-эксклюзивном банкомате, который работает с транспортными картами, так и не появилось.

Мы живем в ХХI веке. Космические корабли бороздят космическое же пространство. Почему все так сложно?