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Квест: как журналист два дня покупала ребенку электронный проездной

, ИА "Амител", Ася Хлыновская
Авторская колонка главного редактора Службы Новостей Медиагруппы FM-Продакшн Аси Хлыновской

Сделать заказ в интернет-магазине – 10 минут. Купить билет на футбольный матч в Барселоне через сайт без русскоязычной версии – 15 минут. Купить школьный проездной в Барнауле – 2 дня.Да, именно два дня мне понадобилось для того, чтобы заполучить эту пластиковую карточку для своей дочери.

Итак. Центр города. Вечереет. Неумолимо приближается момент, когда 10-летней дочери будет нужен проездной, чтобы ездить на трамвае в музыкальную школу. Я привыкла к различным онлайн-сервисам, их простоте и быстроте, и подвоха совсем не ожидала. Всем ведь известно, что проездной в Барнауле можно купить в киосках печатной прессы. Что сложного?

… В одном киоске на Ленина меня удивленно уверяют, что проездными они не торгуют. Пожилой киоскер говорит, что "по-моему, через 2 остановки продают, вы там спросите". Подъезжаю туда – на стекле объявление, написанное разноцветными крупными буквами: "ПРОЕЗДНЫМИ НЕ ТОРГУЕМ!". Та же самая история в третьем, четвертом, пятом и шестом киоске (да-да, теперь я знаю, где находятся киоски на Ленина, Комсомольском, Северо-Западной….)

"Какие-то киоски торгуют, но какие – мы не знаем", — разводят руками милые бабушки-киоскерши. Антона Петрова, Союза Республик, Георгиева (нужно было заехать в этот район по делам) – и там не нашлось заветного киоска. На Георгиева добрая бабушка мне подсказала, что точка их же сети торгует проездными недалеко от Европы. И я туда успела до закрытия (вот он, проездной, почти в кармане). Но мучения на этом не закончились. Оказывается, чтобы купить детский проездной, нужна справка из школы о том, что ребенок = школьник.

- Девочке 10 лет, конечно она школьник, — говорю я.

- Не факт, — говорит мне киоскер.

- У нас есть доступ к электронному дневнику, с оценками… , — тут же я как-то смолкаю, понимая, что зря.

- Хорошо, но ведь она может быть школьницей из другого региона?(конечно-конечно, школьнице из другого региона очень нужен барнаульский проездной. Только предложи – все кемеровчане и новосибирсцы от 7 до 17 лет встанут в очередь).

- У меня с собой есть паспорт с внесенными в него данными о ребенке, а также справка о прописке дочери в Барнауле…

- Рада бы вам помочь, — говорит милая бабушка в окошечке, — но не могу я продать вам проездной без справки.

Напомню, проездной – это пластиковая карта, на которую еще нужно положить деньги. До этого мы тоже дойдем…

Почему нужна справка? Смысл в том, что для продажи школьного проездного киоскер в какой-то специальный бланк должен вписать какой-то уникальный номер из той самой справки, которая выдается в той самой школе, которая сейчас уже закрыта…. В общем, в тот день мне пришлось купить в киоске журнальчик и вернуться домой без проездного.

На следующий день справку мы заказали, получили – с тем самым уникальным-преуникальным номером. И в какой киоск ехать покупать карту, я уже знала — "разведала боем". Дальше, конечно же, все просто, жизнь прекрасна, легка и удивительна. Нет.

Справка есть, желание купить проездной есть, и деньги есть… Только они на банковской карте (честно скажу, ожидала чего-то подобного. В почтовых отделениях в Барнауле тоже нет ни одного терминала, откуда им появиться в киосках?). Ничего, дошла до банкомата и сняла нужную сумму. После вчерашнего забега по киоскам это — мелочи. При оформлении проездного (сама карточка стоит 100 рублей, кажется) мне предложили еще один отличный вариант. Купить не карточку, а браслет – очень удобно для детей! Надеваешь его на руку и все. И не потеряет. И не забудет. Вариант мне понравился. Что я, детей не знаю? Конечно же потеряют или забудут. Или и то, и другое вместе. Но. НО! У нас же все очень продумано. На электронных браслетах школьный (льготный) тариф за 270 рублей в месяц не действует. Никак. Совсем. Но зато при покупке и справка из школы не нужна. Ха-ха. 

В общем, купили мы "пластиковый" проездной и месяц жили счастливо. Дочь ездила в музыкальную школу на трамвае по проездному, мама читала купленный в киоске журнальчик. Но настал момент, когда оплату за проездной нужно было внести вновь. 270 рублей раз в месяц, напомню. Сбербанк-онлайн? Нет. Не применяется такая функция. ВТБ-онлайн? Нет. Почтовый перевод или Вестерн Юнион? Ничего подобного. Нужно найти в городе тот уникальный, замечательный банкомат Сбербанка (их в городе немного), который умеет работать с электронными проездными (читайте – оснащен необходимым оборудованием. Вероятно, инновационным). В общем, такой оказался в магазине в одной остановке от моего дома (что при наличии машины терпимо). На нем написано: "принимает оплату транспортных карт". И больше ничего, никакой инструкции….

Когда я пыталась внести деньги на этот великолепный проездной, добытый, как мы помним, в тяжелом бою, я почувствовала себя восьмидесятилетней бабушкой (не той, что в киоске, те очень шустрые и современные), а той, которая совсем-совсем от жизни отстала. Господа-разработчики!!! Куда приложить сам проездной для внесения на него денег – догадаться можно. Но вот, как найти нужный сервис в широком ассортименте сбербанковских сервисов? Интуитивно не догадаешься никогда (даю подсказку – нужно зайти в раздел "информация". Не оплата, ни внесение, не услуги – а именно информация. Платная. Та информация, благодаря которой потом можно в трамвае не платить…).

В общем, помог поисковик в Интернете. Гугл спасает нас с дочерью от ступора при внесении денег каждый месяц. Памятки на чудо-уникально-эксклюзивном банкомате, который работает с транспортными картами, так и не появилось.

Мы живем в ХХI веке. Космические корабли бороздят космическое же пространство. Почему все так сложно?

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Автор:
Ася Хлыновская руководитель радиослужбы 5944-66

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Комментарии

17.11.2018 09:52
Тоже всему уд

Потому что космоса нет

0  0
17.11.2018 09:55
Гость

Ася, молодец! Это просто дурдом какой-то. И, практически, во всём!!!!!

0  0
17.11.2018 10:14
Гость

ну, вообще-то, есть сайт по транспортным картам! и там точки пополнения указаны, и точки приобретения указаны

0  0
17.11.2018 10:20
- гость -

Искренне соболезную вам.
Читая статью почувствовал вкус желчи во рту, так как сам буквально три месяца назад проходил этот адский квест, по покупке и пополнению этого куска пластика.
Я уверен что в нашем городе проше и быстрее найти такую гадость как курительную ( та что под запретом) чем найти место где купить электронный проездной.
Тупее сервиса по пополнению я не встречал. Хотелось бы взглянуть в треугольные глаза того программиста который настрадал данное оформление (меню). А глаза у него точно треугольные, так как это существо явно с другой планеты.

0  0
17.11.2018 10:38
рабочий

Назовите имя и фамилию того удота, которые это внедрил

0  0
17.11.2018 10:39
Михаил

У меня тоже возникали серьезные проблемы с пополнением карты. Даже писал обоащение руководителю МУП "центротранс" Дороховой. Пришел ответ, что все хорошо, система работает отлично, спасибо за интерес к нашему проекту. Очень они помогли своим ответом! Считаю, что система в ХХI веке так работать не должна, мы как пещерные люди. Чтобы развести огонь, вместь спичек и зажигалки используем две палочки и трением добываем. Господа небожители и бюджетотратели обратите внимание на то, что вашим крепостным очень трудно пользоваться невероятно совершенной и прогрессивной системой электнонной оплаты проезда.

0  0
17.11.2018 11:08
Банковский ЛОХ

Вы напрасно взываете к Сбербанку. Удобство для клиентов там давно уже не на первом месте. Главное "инновации", как их понимают современные сберовские малолетние функционеры.

0  0
17.11.2018 11:33
- гость -

Даже я , никогда не пользующаяся эл.проездными (имею льготный ветеранский) слышала, что не все киоски их продают. Можно было заранее посмотреть в интернете их адреса, там же, наверняка, есть и условия приобретения. Наличка - да, у нас еще не Швеция.

0  0
17.11.2018 12:11
- гость -

все что делается для благо населения. должно быть так обставлено властьимущими, что бы население не смогло добраться до этих благ или же потоатило столько времени сил и средств которые ни как не окупятся предоставленными благами.

выписка из тайной инструкции слуг народа

0  0
17.11.2018 16:59
- гость -

Почему все так сложно?

Потому что оппоголовые все делали...

0  0
17.11.2018 17:06
- гость -


17.11.2018 11:33
- гость -


Ты когда за хлебом идешь, тоже в интернет лезешь, чтобы узнать время работы Марии-Ры?

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