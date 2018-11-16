Кот спел грузинскую песню и стал звездой Сети

Житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в своем Twitter видеозапись, на которой, как отметил сам автор, его кот поет, пишет "Лента.Ру".
"Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", — написал Мережко.
В комментариях к видео пользователи добавили, что кот исполняет застольные напевы.
Некоторые заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником.
Комментарии
Пока есть на свете недалёкие люди, готовые восхищаться такого рода контентом, будут и моральные гумосеки, мучающие животных на камеру ради лайков. Дать бы ему по рогам, чтоб не провоцировал кота...
16.11.2018 14:00 О, очередной зоошизик, недовольный тем, что автор видео кота в задницу не целует и яйца ему не вылизывает. У чувака 4 кошки как минимум... от сырости стольких не заводят, во всяком случае в чистой квартире. Там еще вопрос, кто кому бы дал по рогам.
У Меладзе появился конкурент.
Зачем так много кошек в квартире. У хозяина кота отклонения?
где же ты моя сссуликооо