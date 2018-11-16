Кот спел грузинскую песню и стал звездой Сети

Житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в своем Twitter видеозапись, на которой, как отметил сам автор, его кот поет, пишет "Лента.Ру".

"Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", — написал Мережко.

В комментариях к видео пользователи добавили, что кот исполняет застольные напевы.

Некоторые заподозрили, что питомца напоили вином или боярышником.