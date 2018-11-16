Япония пообещала не размещать на Курилах военные базы НАТО

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в случае передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США, передает ТАСС.

Как рассказали источники в правительстве изданию Asahi Shimbun, таким образом Абэ подтвердил решимость продолжать переговоры по территориальному вопросу и мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года.

Отмечается, что Абэ также хотел продемонстрировать, что договор о безопасности с США не подразумевает возможность размещения военных баз в любом районе Японии без согласия Токио.

Согласно декларации СССР и Японии от 1956 года, Москва соглашалась передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Японии произойдет после заключения мирного договора.

Однако в ответ на заключение в 1960 году договора безопасности между Японией и США Советский Союз аннулировал обязательства по передаче островов. Они будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.

Главным спором в отношениях России и Японии является отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Нерешенным остается вопрос вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.