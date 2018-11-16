Япония пообещала не размещать на Курилах военные базы НАТО

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в случае передачи японской стороне части южных Курильских островов там не будут размещены военные базы США, передает ТАСС.
Как рассказали источники в правительстве изданию Asahi Shimbun, таким образом Абэ подтвердил решимость продолжать переговоры по территориальному вопросу и мирному договору на основе Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года.
Отмечается, что Абэ также хотел продемонстрировать, что договор о безопасности с США не подразумевает возможность размещения военных баз в любом районе Японии без согласия Токио.
Согласно декларации СССР и Японии от 1956 года, Москва соглашалась передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Японии произойдет после заключения мирного договора.
Однако в ответ на заключение в 1960 году договора безопасности между Японией и США Советский Союз аннулировал обязательства по передаче островов. Они будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.
Главным спором в отношениях России и Японии является отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Нерешенным остается вопрос вокруг южной части Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.
Комментарии
хозяин пальчиком погрозит, и разместят
Ну че, еще разок граблями про меж глаз! После объединения германии НАТО ни на шаг к границам РФ не придвинулась?
Сдают Курилы Японии.
японцы может и не разместят, а вот американцы разместят точно для сдерживания Китая
Чушь какая.Только когда на территории Японии не будет военных баз других государств, тогда только можно начинать плодотворные результативные переговоры между Россией и Японией.
Путин уже обещал не повышать пенсионный возраст пока он будет президентом, и что? Где наши пенсии сегодня?
Веры никакой на слово быть не может. Да и не на слово тоже.
Отдаст Курилы !! Денег то нету, все в офшорах)
13:22
Только когда на территории Японии не будет военных баз других государств, тогда только можно начинать
Опять какой то клоун диктует свою непреклонную волю из Барнаула)))))))
в россии которую мы потеряли был граф полусахалинский - в современной рф чувствую будет полукурильский ...
то 13:32
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Выдай что-нибудь своё либерастное.Например,как вертеть попкой,чтобы другим понравиться.
интересно отдавать Курилы ВВП будет без проведения референдума?
А что эта власть уже и Курилы продает?
дам Шпицберген отдавал без референдума
13:49
- гость -
Референдум? Што эта? Конституцию меняли без референдума, Крым принимали без него, а это уж и подавно!
13:55
- гость -
А что эта власть уже и Курилы продает?
Ага, бабло заканчивается. Доуправлялись.
А что эта власть уже и Курилы продает?
так западные партнЁры просЮт - отказать не могут ))
С какого фига какой-то полузять бабки кабаевой собрался раздавать земли? Он себя кем чувствует со сворой депутатов-воров.
Курилы-российская земля.
14:55
Виталий
Курилы-российская земля.
Курилы - исконно российская земля, острова были названы в честь братьев: Ваньки Итурупа и Сёмушки Шикотана, Андрейки Кунашира, просто у них были разные отцы.
Гляди - ка , уже и обоснование ( якобы от имени Советского Союза ) состряпали . Подготавливают , что отдадут . Когда этих гнид бог накажет ??? И эти т вари ещё Союз , коммунистов за что-то клянут ! Сами уже сколько земель русских продали да раздарили , сколько денег у страны украли , сколько народу убито бандами , которым раздолье при такой власти , большевикам такое и не снилось и не думалось .
Правильно Нобиль говорил : Демократия это диктатура ПОДЛЕЦОВ .
Ну как бы вопрос уже решили, а вы чего возбудились?
Good, good...
И что характерно - в этот раз даже Цусимы не потребовалось. XXI век на дворе, экономика рулит.
" И на марсе будут яблони цвести"
"И на итурупе............
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Ну дальше по мере таланта.
Японцам вообще ничего не светит пока пиндосы на Окинаве.Только последний либераст не понимает такую простую вещь.Хотя... чем они вообще думают эти либерасты.
Местонахождение спорных Итурупа, Кунашира, Шикотана и Хабомаи в РФ позволяет России считать Охотское море своими внутренними водами. Выпади хоть один из них из этой цепочки — и доступ в богатейшее морепродуктами море станет проходным двором, куда сможет беспрепятственно зайти каждый встречный-поперечный. В том числе и авианосцы с надписью US Navy на борту