В Барнауле моторайдеры обезвредили медведя, который забрел в торговый центр в поисках еды. Медведь не смог впасть в спячку из-за того, что не успел набрать жир перед зимой и не нашел подходящей берлоги. Голодный зверь метался по магазину, наводя ужас на сотрудников магазина и покупателей. Команда райдеров S.S.R. CREW* случайно оказалась рядом и, услышав крики о помощи, решила выгнать медведя из магазина, напугав его ревом своих байков.

Сеть магазинов "Трофей"

г. Барнаул:

ул. Малахова 119, тел. 227-217

пр. Калинина 57/1, тел. 227-231

ул. Короленко 102, тел. 202-920

Республика Алтай:

г. Горно-Алтайск,

ул.Петра Сухова, 27, тел. (38822) 6-11-55

Сайт

Группа "ВКонтакте"

* Си Си А Крю – прим.ред.