Фото: управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Партию языка говяжьего замороженного весом около 240 килограммов уничтожили в Алтайском крае — санкционную продукцию пытались ввезти в регион из Казахстана.
Как сообщили в управлении Россельхознадзора, попытка незаконного ввоза была пресечена 14 ноября в Третьяковском районе.
Партию говяжьего языка пытался провезти в Алтайский край из Казахстана гражданин РФ.
В итоге продукция была изъята и уничтожена установленным путем (денатурация хлорной известью и помещение в биотермическую яму).
Комментарии
Под 240 литров "санкционного" коньяка
16.11.2018 13:15
- гость -
Под 240 литров "санкционного" коньяка
0 0
точно
полеый идиотизм
в детские дома раздали бесплатно - пользы было бы больше
страна идиотов ...
когда введут статью за вредительство?
ГМО и пальму можно кушать, а говядину нельзя?
еще и гордятся не пойми чем. а многим и кушать особо нечего
в детские дома раздали бесплатно - пользы было бы больше
страна идиотов ...
скоро Новый год........какие детские дома? Им свои холодильники пора заполнять.
Тут в соседней новости дети голодают
чиновники россии испытывают коллапс мыслительной деятельности.
14:00
- гость -
Тут в соседней новости дети голодают
Голодающим детям нельзя говяжьи языки - не правильно поймут, подумают, что теперь их всегда так будут кормить! Нельзя вселять пустые надежды в голодающих детей.
Заливное с говяжьего языка и овощей на новый год, мммм.
На худой конец - в зоопарк или приюты бы отдали...
А где видео уничтожения? Наверное не успели камеру включить... Все растащили по домам уничтожители)))
Раздали бы в детские дома, вы бы написали - Вот теперь у сотрудников детского дома на новый год с языком проблем не будет.
Вам власть хоть что делать будет, все плохо, ведь это делает кровавый режим
16:28
- гость -
ведь это делает кровавый режим
Режим не кровавый режим тупой и вороватый.
А водка и сигареты из Казахстана, которыми завалили весь Алтайский край? Это норм?
в детские дома раздали бесплатно - пользы было бы больше
страна идиотов ...
---------------------
Эта продукция не имеет сертификата качества. Если дети заболеют или отравятся кто отвечать будет, вы? Советы глупые не давайте!
Идиотизм! У нас на базаре каждый день цигане мясо привозят и с машины торгуют. У них явно и сертификат имеется, да?
Вот если бы эти товары бесплатно стали раздавать, то мигом бы их ввозить перестали
Вот если бы эти товары бесплатно стали раздавать, то мигом бы их ввозить перестали
Т.е. вы считаете, что когда что то отправляют на уничтожение, то бывшим хозяевам выплачивают возмещение?