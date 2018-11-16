Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева встречается сегодня, 16 ноября, с пострадавшим от травли сверстников учеником 101-го лицея Барнаула. Об этом она сообщила корреспонденту ИА "Амител" . А накануне она уже успела пообщаться с мамой школьника, которая обратилась к уполномоченному за защитой прав ребенка.
По ее словам, мальчику оказано содействие в получении медицинской помощи и качественной психологической помощи.
"Сегодня состоится и встреча с пострадавшим мальчиком, потому что важно учесть состояние, мнение ребенка и как он переживал эту ситуацию, что он видел", — сказала Ольга Казанцева.
Также она подчеркнула, что мама с ребенком в этой ситуации "одна не останется".
"А чтобы исключить возможные случаи необъективного рассмотрения, я лично буду участвовать во всех взаимодействиях администрации и законного представителя мальчика", — подчеркнула детский омбудсмен.
По словам уполномоченного, после встречи с мамой мальчика было подготовлено инициативное письмо в целях проверки учредителя 101-го лицея, обстоятельств и условий инцидента, которые описывает мама.
Подготовлена также информация в прокуратуру, в управление внутренних дел РФ по Алтайскому краю. Работа проводится и с СУСК — в рамках консультативного совета.
Однако делать выводы и говорить о наказании виновных пока еще рано, говорит Казанцева — сначала необходимо провести расследование: "Все детали данного инцидента требуют тщательной проверки, по результатам которой можно будет говорить о принятии ответных мер либо привлечении дисциплинарной либо иной ответственности. В настоящее время говорить о мерах наказания пока рано, потому ситуация требует изучения", — подчеркнула омбудсмен.
Напомним, жительница Барнаула сообщила, что ее сына-восьмиклассника 12 ноября травмировала компания подростков. Выяснилось, что с начала года эта компания караулила его после школы, наносила побои и унижала. О травле, по словам мамы, знали и другие школьники и учителя лицея, однако никаких мер не предпринималось.
Комментарии
Совбез ООН уже собрался, нет?
Общался с этой дамой, ничем не помогла, даже и не стремилась...
16.11.2018 13:19
- гость -
Вот не удивлена. Столкнулась по весне с опекой - по ощущениям, единственное, чем они озабочены - это прикрыть свою гм, пятую точку. Чтобы ничего не вышло. А что там с ребенком - вообще наплевать.
А где обещанный комментарий министра образования?
А я бы в первую очередь мамаше-кукушке, которая считает что ей все кругом должны и по вине/недосмотру которой, все это произошло с сыном, устроил бы прилюдную порку! Чтоб впредь за сыном лучше следила и не обвиняла бы всех подряд в своих родительских неудачах!
16.11.2018 13:33
гость
Надо же... Мой ребенок как-то шел из школы, и в подъезде его подкараулил парень - отобрал телефон. По вашей логике, милиция должна была не грабителя ловить, а меня наказывать, как не уследившую за ребенком?
Нет, не вас. Наказать нужно было школу и классного руководителя)))
16.11.2018 13:39
- гость -
Вы же не побежали школу обвинять в том, что у него телефон украли? Правильно? А эта мамашка сразу все проблемы на школу свалила.
16.11.2018 13:44
гость
Нет, не побежала. Но ситуация травли - это немного другое, не находите? Тем более что, как я понимаю, в школе эта мама понимания на встретила. То есть школа согласна с тем, что если ребенка бьют, то виноват или сам ребенок, или мама.
16.11.2018 13:47
- гость -
Я не буду с вами спорить... Мы с вами по разные стороны баррикад)))
16.11.2018 13:52
гость
Да я спорить тоже не хочу. Просто еще одно - насколько помню, школа отвечает за то, что происходит на ее территории. Если инцидент снят на школьную камеру - а я не думаю, что камера "добивает" за пределы школьной территории - выводы делайте сами. Хотя школу тоже понять могу - у них сейчас, увы, рычагов влияния на своих подопечных почти нет.
Если полгода травили, то это ппц.
Вот так потом и получаются маньяки, копят-копят в себе, терпят, потом добывают огнестрел и разбираются с обидчиками.
И в глазах общества обидчики остаются невинно потерпевшими, а изгой, созданный толпой - психом и маньяком
Волчий билет сразу таким - чтобы ни один вуз в стране их не взяли ни за какие деньги! И родителей на доску почета - приличные люди ведь! В 90 е в школе тоже травили - теперь вспоминаю поименно, времена меняются - люди никогда!
вот поколение пу-волчат подрастает, лет через 5-10 ваще жесть будет, когда они окрепнут...а виновата ни школа и не родители, а государство и его руководство, которые и создали условия джунглей в стране
16.11.2018 14:01
- гость -
а если этот мальчик не может за себя постоять, то при чем здесь школа? Не представляю ситуацию, в которой бы мой учитель в школе узнал о моих взаимоотношениях с людьми. Есть полиция, туда и обращайся, при чем здесь школа?
Я думаю, что сотрудникам школы стоит теперь, периодически, обращать внимания ювенальной полиции на эту семью. Плохо одет. Плохо учится, ссадины, ушибы, мама не пришла на родительское собрание. Пару раз за четверть им будет достаточно...
Если всей школой люди возьмутся, то придется город для проживания менять яжежматери..
У меня мама доктор,так вот у ее коллеги из-за такой травли повешался сын,причем в школе все знали это и молчали.И шайку эту не пресекли.На прудах это было. Мама с бабушкой воспитывали мальчишку,хорошая семья добрая. Просто из-за травли угробили жизнь мальчику и всей его семье.Не дай Бог такое пережить.
16.11.2018 15:31
гость
Дети такие ВСЕГДА. И в ваше время и в мое и сейчас. И ни чего.
Вот воспитываете дурачков, а виновато гос-во и путин)))) Может виноват денатурат который вы пьете и сигареты???
Гостям в 15-32 и в 15-34.
Вы вообще поняли о чём идет речь?
В лицее действует банда малолеток, учителям и администрации лицея на это наплевать. Преступное деяние банды зафиксировано камерами лицея. Мама пострадавшего "бьёт во все колокола" и правильно делает. Такое нельзя замалчивать.
Только сомневаюсь, что комитет по образованию города примет какие-либо меры, наверняка будут защищать своих.
16.11.2018 15:49
- гость -
Это ваше официальное заявление, что Лицей организовал, спонсирует и покрывает организованную преступную группировку?
У Лицея есть функция расследовать, осуждать карать? Нет. Какая реакция должна быть у учителей и администрации лицея? Законы не регламентируют их реакцию. Они не обязаны ни чего делать. Бьют где то, про здание школы даже мать не говорит. Плюют там же. Ну и пусть бьют. У Учителя есть своя семья о которой он думает.
А мамаше надо не всех обвинять, а задуматься почему ее ребенок слабак. Почему он противен обществу. Это уже 2я школа из которой они бегут. Может стоит уже задуматься? И надо обращаться в полицию. Небыло бы гневного поста от мамашки, на тему что школа виновата, может быть и стоило бы посочувствовать, но когда она переводит пробелы своего воспитания на других, только отвращение.
"А мамаше надо не всех обвинять, а задуматься почему ее ребенок слабак. Почему он противен обществу. Это уже 2я школа из которой они бегут. "
У-у-у-у, да ты же конченная, ведь для тебя норма когда это "общество" толпой долбит слабого.
Помощник Бастрыкина рассказал о столах для опущенных школьников
Заявление о повсеместном внедрении в школах субкультуры «А.У.Е.» он сделал в ходе обсуждения этой проблемы в Госдуме
В ходе заседания в Государственной Думе, посвященного вопросам борьбы с распространением идеологии А.У.Е. «(«Арестантский устав един») старший помощник председателя СК Игорь Комиссаров раскритиковал работу МВД, заявив, что подобная идеология уже давно проникла в школы.
По словам Комиссарова, которые цитирует «Дождь», первый раз он столкнулся с тюремными нравами среди детей еще 6 лет назад, когда приехал в Забайкальский край, где «девятилетний мальчик подвергался систематическому сексуальному насилию».
Там Комиссаров выяснил, что у каждого школьника были «школьные тетрадочки, где было написано: положенец, смотрящий, вор в законе. Не только у этого ребенка, это оказалось у каждого ребенка в детском доме».
При этом в дальнейшем Комиссарову сообщили, что «в каждой школе есть в Забайкальском крае столы для опущенных», и «это все подтвердилось. То, что в каждой школе есть общак».
Свой рассказ представитель СК закончил упреком сотруднику МВД Евгению Дубову, на том же заседании утверждавшему, что школьники не знают значения аббревиатуры «А.У.Е.» и лишь следуют некой общей моде.
«Мы, наверное, живем с вами в параллельном мире. Я не знаю, где вы работаете, но вы абсолютно не представляете себе ситуацию, которая творится», — заявил Дубову Комиссаров.
Такие дела.
16.11.2018 13:33
гость
Обычный ТРОЛЬ - не комментируйте его сообщения.
Он и в других постах такую же ересь пишет.
Тут один "гость" написал:"Ну и пусть бьют. У Учителя есть своя семья о которой он думает".
Узнаю почерк современного "педагога". Ох, слышит это Макаренко - в гробу переворачивается.
"Педагоги", неужели вы думаете, что продукты вашего труда - озлобленные, абсолютно пустые внутри ученики никогда не заденут вашу личную семью? Вашим детям и внукам жить среди них. Уже завтра ваш сын или ваша дочь попадёт в армейский или трудовой коллектив, а то и в семью отморозка. Уже завтра он будет плевать в вашего ребёнка или метелить его пинками. Социальные лифты нынче не работают, и вашим биологическим дитятям никогда, слышите - никогда не попасть в иное, более гуманное общество.
Да вы его и просто не достойны.
Школа не имеет никаких правовых аспектов разбираться с подобными инцидентами. Что она может сделать - пальчиком погрозить? Читала, что в Америке всеми подобными случаями занимается только полиция. Даже было видео, где ребенок мл.классов устроил истерику. Директор к нему даже не подошел(т.к. прав не имеет), а позвонил в полицию Полиция тут же надела на ребенка наручники и увезла в участок. Туда же вызвали родителей. А у нас и полиция не может надеть на ребенка наручники(нет такого закона). Т.е., заниматься такими проблемами фактически некому.
В 101 лицее такая ситуация с покрыванием проблем отношений между учащимися происходит уже много лет. Администрация старается показать "образцовость" лицея списывая все проблемы на "дети играли". Психолог даже с проблемами поведения детей в классе где училась ее дочь не могла разобраться. Объявлять на родительском собрании о плохом поведении детей - запрещено. Отдельно вызывать родителей - не приходят. По одному из участников травли уже лет пять назад "плакала" Инспекция по ДН. Теперь чистый "клиент". А мамаше пострадавшего могу сказать - мы за своих детей бились и с администрацией и с родителями "неадекватов" и сейчас все под контролем. Нам свой ребенок дороже "бабала".