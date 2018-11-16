Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева встречается сегодня, 16 ноября, с пострадавшим от травли сверстников учеником 101-го лицея Барнаула. Об этом она сообщила корреспонденту ИА "Амител" . А накануне она уже успела пообщаться с мамой школьника, которая обратилась к уполномоченному за защитой прав ребенка.

По ее словам, мальчику оказано содействие в получении медицинской помощи и качественной психологической помощи.

"Сегодня состоится и встреча с пострадавшим мальчиком, потому что важно учесть состояние, мнение ребенка и как он переживал эту ситуацию, что он видел", — сказала Ольга Казанцева.

Также она подчеркнула, что мама с ребенком в этой ситуации "одна не останется".

"А чтобы исключить возможные случаи необъективного рассмотрения, я лично буду участвовать во всех взаимодействиях администрации и законного представителя мальчика", — подчеркнула детский омбудсмен.

По словам уполномоченного, после встречи с мамой мальчика было подготовлено инициативное письмо в целях проверки учредителя 101-го лицея, обстоятельств и условий инцидента, которые описывает мама.

Подготовлена также информация в прокуратуру, в управление внутренних дел РФ по Алтайскому краю. Работа проводится и с СУСК — в рамках консультативного совета.

Однако делать выводы и говорить о наказании виновных пока еще рано, говорит Казанцева — сначала необходимо провести расследование: "Все детали данного инцидента требуют тщательной проверки, по результатам которой можно будет говорить о принятии ответных мер либо привлечении дисциплинарной либо иной ответственности. В настоящее время говорить о мерах наказания пока рано, потому ситуация требует изучения", — подчеркнула омбудсмен.

Напомним, жительница Барнаула сообщила, что ее сына-восьмиклассника 12 ноября травмировала компания подростков. Выяснилось, что с начала года эта компания караулила его после школы, наносила побои и унижала. О травле, по словам мамы, знали и другие школьники и учителя лицея, однако никаких мер не предпринималось.