Портал Amic.ru активно освещает деятельность Алтайского краевого Законодательного Собрания. Конечно, чаще всего мы пишем про законы, которые принимают депутаты АКЗС. Для тех, кто не понимает, что это за структура такая, чем занимаются народные избранники и как можно к ним обратиться со своей проблемой, мы сделали проект "Гид по АКЗС". Но пишем мы не только о серьезном. Так, мы гадали по ладоням депутатов, угадывали их собак. Теперь расскажем и покажем их хобби.

Бизнесмен Дмитрий Аганов ("Единая Россия") и преподаватель юридического института Александр Молотов ("Справедливая Россия") увлекаются нумизматикой. Также монеты собирает Юрий Астанчик (КПРФ).

"Лет в 13 бабушка подарила мне серебряный полтинник 1924 года. Мне он очень понравился, тогда мы и не слышали, что раньше деньги выпускали в серебре. Так и началось мое увлечение нумизматикой. Я стал изучать историю, читать книги, обменивать монеты, покупать их. Мне их дарили на день рождения, другие праздники", — рассказал Amic.ru Дмитрий Аганов.

Сейчас у него уже большая коллекция, точное количество монет он не знает, в районе нескольких десятков тысяч штук. Там не только царские и старые российские монеты, но и современные юбилейные, иностранные (в основном уже не используемые). Самой нематериально ценной монетой называет первую, подаренную бабушкой. Самые ценные по стоимости — золотые червонцы времен царской России.

Фото предоставлено Amic.ru Дмитрием Агановым

Александр Молотов тоже увлекается нумизматикой с самых юных лет.

"В детстве я просил отца, его друзей привозить интересные необычные монеты. Сегодня свою коллекцию пополняю, особенно путешествуя по малым странам. Всегда стараюсь брать в странах интересные банкноты, монеты", — рассказал он.

Также он коллекционировал футбольные атрибуты сборных стран, в которых бывал. Но сейчас новые экземпляры появляются не часто, их непросто добывать и особо негде хранить.

Коллекция Александра Молотова. Фото предоставлено Amic.ru Александром Молотовым

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев коллекционирует фарфоровые статуэтки. В 2016 году он даже выставлял свою коллекцию на обозрение в музее "Город". Уже тогда в ней было 300 фарфоровых животных разных размеров.

Глава парламента Алтайского края, лидер алтайских единороссов Александр Романенко с самого детства разводит голубей.

"Я держу голубятню в Бобровке, приезжаю каждые выходные. У меня очень интересная и редкая порода — николаевские голуби. В народе их называют бабочками, потому что у них медленный полет на одном месте. За количеством не гонюсь, но штук сорок у меня есть. Красные, желтые, черные, сизые, белые ", — рассказал Романенко корреспонденту Amic.ru.

Александр Романенко. Фото предоставлено Amic.ru автором

Идем дальше. Вероника Лапина (КПРФ) и Людмила Суслова ("Справедливая Россия") увлекаются рисованием.

"После девятого класса хотела поступать в художественное училище, но не попала на один из вступительных экзаменов. Близким людям рисую картины", — рассказала Amic.ru коммунистка Вероника Лапина.

Картина Вероники Лапиной. Фото предоставлено Amic.ru автором

"Я очень давно увлекаюсь масляной живописью. Когда у меня есть свободное время, сажусь за мольберт, беру в руки кисти и растворяюсь. Пишу в основном цветы, они поднимают мне настроение, и пейзажи — поле васильков или подсолнухов", — поделилась Людмила Суслова.

Картина Людмилы Сусловой. Фото предоставлено Amic.ru автором

Есть в АКЗС и поэты. В таком увлечении признались учитель Наталья Цепенко ("Единая Россия"), учитель в прошлом Иван Дубинин (ЛДПР). Ниже стихотворение Дубинина (орфография и пунктуация автора).

В твоих глазах я вижу космос,

Сиянье маленькой луны,

В улыбке нежной солнца лучик,

Свет милой ласковой звезды.

В твоих руках цветок согретый,

Он приобнял тебя листком,

Пыльца с него как хвост кометы

Слетела вместе с мотыльком.

И ветер тихий пред восходом

Заставил виться волос твой.

И снова милым небосводом

Стал купол синий над тобой.

Случайно дёрнула листочек,

И капля с утренней росой

Разбилась в сотни мелких точек,

Чтобы упасть на носик твой.

Вокруг природа просыпалась,

И птицы закружили вновь.

Вот так в лучах она рождалась.

Мы назовем ее — любовь…



Стихов не пишут, но читать любят глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов ("Единая Россия"), Владислав Вакаев ("Справедливая Россия").

"Я читаю хорошую фантастику — недавно закончил мистико-фантастический роман Дмитрия Глуховского "Сумерки". Одно из моих любимых произведений — роман Рэя Брэдбери "Вино из одуванчиков". Интересуюсь современной западной литературой, к примеру, очень меня зацепила неоднозначная работа Джона Фаулза "Волхв", — рассказал Вакаев.

Сразу несколько депутатов увлекаются охотой и рыбалкой. Это пенсионер Виталий Щербаков ("Единая Россия"), Сергей Серов ("Единая Россия"), бизнесмен Владимир Семенов (ЛДПР), Борис Трофимов, Александр Романенко, бизнесмен Владимир Попов (КПРФ).

Вот что сказал об этом Щербаков:

"С самого детства отец приучал меня к этому занятию, ведь раньше это был своеобразный способ выживания. А в настоящее время это мое самое большое увлечение!".

А Семенов, баллотировавшийся на пост губернатора Алтайского края в сентябре 2018 года, во время предвыборной кампании в интервью блогеру Ольге Грушиной в шутку назвал охоту и рыбалку своими любовницами.

Увлечен музыкой и играет на барабанах, глюкофоне и некоторых других ударных бизнесмен Андрей Волков ("Единая Россия"). Поёт Андрей Секрета (ЛДПР).

Фото со страницы Андрея Волкова в Фейсбуке

Мария Прусакова (КПРФ) любит готовить десерты, особенно чизкейк. Она призналась Amic.ru, что сама их не ест, но близких балует часто. Ирина Солнцева тоже любит печь, делает это каждые выходные. Коллеги рассказывают, что на Пасху готовит много куличей и раздает близким и знакомым.

Про спортивные увлечения скажем коротко, об этом мы писали в материале "Ответ Томенко: каким спортом занимаются алтайские чиновники и депутаты"

Напомним, вице-президент "Российского топливного союза" Юрий Матвейко ("ЕР") и Борис Трофимов играют в футбол, Александр Молотов в баскетбол, футбол и плавает. Плавает и Дмитрий Аганов. Бизнесмен Сергей Лямин, предприниматель Алексей Найден и директор по производству ООО "Транс экспо" Сергей Шабанов профессионально играют в бильярд.

Добавим только, что Альберт Лунев ("ЕР") занимается скандинавской ходьбой, ходит в горы, даже был на Эвересте. Андрей Осипов ("ЕР") очень хорошо катается на горных лыжах, Ирина Солнцева ("ЕР") увлекается моржеванием.

Отдельно отметим тренера-преподавателя Александра Николайчика ("Справедливая Россия"). Он увлекается разными видами спорта, самый любимый — скалолазание.

"Горы — это мой источник силы. Еще в университете мы с ребятами, которые сейчас уже мастера спорта по скалолазанию, покоряли в связанных шнурками резиновых галошах места, где лазать было нельзя. Потом были скалодромы, выезды на естественный рельеф (результат КМС по скалолазанию). Мой маленький сынок, которому всего четыре годика, уже вовсю лазает, поэтому я решил построить дома скалодром. Это короткая, но сложная трасса. Будем тренироваться на "семерку", это максимальная сложность в скалолазании, шестая нам уже покорилась", — поделился он с порталом Amic.ru.