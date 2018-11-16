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Мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали полицейские в Новоалтайске — по данным правоохранителей, он причинил ножевое ранение своему соседу.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне вечером в одном из подъездов многоквартирного дома по улице Вагоностроительная мужчина 1976 года рождения причинил ножевое ранение мужчине 1967 года рождения.

Согласно предварительной информации, между мужчинами, проживающими в одном доме, произошла ссора. Во время конфликта один из соседей достал нож и нанес им удар в область туловища своему оппоненту.

"Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Злоумышленника задержали сотрудники полиции отдела МВД России по городу Новоалтайску", — добавляют в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.